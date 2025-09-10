La Justicia investiga presuntas estafas con casas containers

Varias denuncias se presentaron por la falta de cumplimiento en la construcción de unidades modulares. Las sumas en juego serían millonarias. Se realizaron cinco allanamientos.

Un operativo que incluyó cinco allanamientos realizados en distintos puntos de Bariloche se realizó por una causa por presuntas estafas vinculadas a la comercialización de viviendas prefabricadas.

La investigación judicial se originó a partir de unas seis denuncias radicadas desde marzo, las que promovieron la apertura de un expediente unificado. Si embargo según trascendidos sería mucho mayor el número de familias perjudicadas , informó el diario El Cordillerano.

El último lunes personal policial bajo la coordinación del fiscal Gerardo Miranda efectuaron el procedimiento en domicilios particulares y en una sede comercial de la firma que comercializa las unidades modulares que se pueden armar donde lo requiera el comprador.

El operativo más llamativo tuvo lugar en la calle Ángel Gallardo al 400, en pleno centro de la ciudad cordillerana rionegrina, pero también se dieron en la zona Este de la ciudad y en otros domicilios.

Dos empresas en la mira por presuntas estafas

Las empresas acusadas operaban bajo las razones sociales como El Montañés y Eco Habitat y ofrecían la venta de viviendas tipo "containers", de acuerdo a lo expresado en la denuncia por los damnificados.

Algunos afirman haber entregado sumas millonarias, de entre 70 y 130 mil dólares, pero no recibieron las construcciones comprometidas ni tampoco recibieron respuestas por parte de los empresarios.

La causa se encuentra en etapa preliminar y los investigadores aguardan el análisis de la documentación secuestrada para determinar si avanzarán hacia la formulación de cargos ante un juez de garantías.

Arrebatadores detenidos

Personal de la Comisaría 12 detuvo en El Bolsón a una pareja -un hombre y una mujer- que amedrentaron a un joven y le sustrajeron su teléfono celular, tras un enfrentamiento en pleno centro de la localidad cordillerana.

El hecho ocurrió durante la madrugada y gracias al sistema Rn Emergencias 911 fue posible divisar a los autores cuando huían del sitio donde protagonizaron el robo.

Arrebatadores celular

La víctima estaba junto a un amigo cuando fueron interceptados por una pareja, que se apoderó del dispositivo móvil y se retiró del lugar.

Sin embargo el rápido accionar policial permitió identificar a los autores y trasladarlos a la dependencia policial, donde se restituyó el aparato al damnificado