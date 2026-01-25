Secuestraron hongos alucinógenos, marihuana y drogas sintéticas en un control vehicular

El procedimiento fue en Contralmirante Guerrico. Un perro entrenado fue clave para descubrir los estupefacientes que llevaban en un auto. Dos hombres involucrados.

Estupefacientes de distintos tipos fueron secuestrados el sábado por la noche durante un control vehicular realizado en Contralmirante Guerrico, la localidad ubicada entre Allen y General Roca. El operativo lo efectuó personal de la Sección Canes de la Policía provincial.

Uno de los rodados interceptados circulaba en dirección al este con dos hombres mayores de edad a bordo. Tras el trámite habitual resolvieron requerir la asistencia de un can detector de drogas, el que marcó “señal positiva” sobre las puertas delanteras del rodado, informó AN Allen.

Al advertir la actitud del animal, los uniformados le dieron intervención a la Fiscalía Federal de General Roca, desde donde se autorizó la realización de una requisa de urgencia.

Operativo narco hongos Allen

El registro se llevó a cabo en presencia de testigos y conforme a la normativa procesal vigente. Como resultado del procedimiento, se secuestraron hongos con resultado positivo para sustancias compatibles con drogas sintéticas alucinógenas y pastillas de vistosos colores con inscripciones y logotipos que reaccionaron positivamente a pruebas de campo para estupefacientes sintéticos.

Además, también descubrieron una sustancia cristalina fraccionada en pequeños recipientes con resultado positivo para drogas sintéticas, junto un envoltorio que contenía una sustancia vegetal que dio positivo para marihuana.

Finalizadas las diligencias, la autoridad judicial dispuso el secuestro de la totalidad de las sustancias y la notificación de la existencia de una investigación a los ocupantes del vehículo, continuando las actuaciones bajo la órbita de la Justicia Federal.

El procedimiento fue realizado por personal de una Unidad Especial, en el marco de operativos preventivos que se desarrollan en la región para combatir el narcomenudeo y el transporte de estupefacientes.