Se hacía pasar por un adolescente para engañar a chicos de 14 años: lo descubrieron y va preso

Un hombre de 46 años admitió haber acosado a dos chicos por redes sociales. La Justicia confirmó la condena de prisión efectiva.

Un hombre de 46 años fue condenado por grooming tras admitir que contactó a dos menores a través de redes sociales con fines delictivos .

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado , en el que el imputado reconoció su responsabilidad en dos hechos de acoso electrónico a menores . La pena es de 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo, que comenzó a regir desde esta jornada.

Los hechos ocurrieron en diciembre del 2025 . Según la investigación, el hombre se hacía pasar por una adolescente para entablar conversaciones con dos chicos de 14 años a través de Instagram y WhatsApp .

“Durante esas conversaciones, el imputado les solicitaba que se saquen fotos de contenido sexual o desnudos y se las envíen, todo ello con el propósito de cometer delitos contra la integridad sexual de las víctimas”, explicó la fiscalía.

La rápida reacción que permitió avanzar

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la investigación fue posible gracias a la comunicación entre las familias y los adolescentes, y a la rápida radicación de la denuncia.

Ese accionar permitió activar los mecanismos judiciales y avanzar con la recolección de pruebas.

Pruebas clave en la causa

Entre los elementos reunidos se incluyen las denuncias de las madres, informes de la División de Investigaciones y peritajes sobre dispositivos electrónicos.

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También se incorporaron análisis técnicos de organismos especializados, declaraciones en Cámara Gesell de las víctimas y la intervención de equipos de asistencia.

Condena y cierre del caso

El acusado, que contaba con antecedentes penales, aceptó los cargos en el marco de la Ley 26.061. A su vez, la defensa penal pública del hombre no realizó objeciones formales a la propuesta de juicio abreviado como tampoco a la pena de dos años y 8 meses de efectivo cumplimiento.

El juez homologó el acuerdo, confirmó la pena y ordenó su cumplimiento efectivo, dando por finalizado el proceso judicial.