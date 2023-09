Se hizo pasar por fiscal, le mostró imágenes de pedofilia y le pidió $ 250 mil

"Era yo", explicó Felipe a este diario sobre sus fotografías. Decidió atender su teléfono y una persona que se presentó como fiscal, le dijo que estaba investigando una red de pedofilia y que él era uno de los sospechosos. Más allá de esta introducción, el supuesto funcionario judicial no tardó en revelar sus verdaderas intenciones y le manifestó que si depositaba 250 mil pesos, las fotos que lo comprometían desaparecían y nadie se iba a enterar.

Felipe reconoció que la situación fue muy angustiante y que, ante la sorpresa, se le hacía difícil pensar fríamente. Mientras tanto, el supuesto fiscal continuaba hostigándolo con las posibles consecuencias de la difusión de las imágenes. En ese marco, el delincuente le mencionó a su esposa e hijos y pudo reaccionar porque justamente no está casado ni tampoco tiene hijos. "Me voy a la comisaría", lanzó Felipe, y su interlocutor casi que enmudeció ante su reacción. Tras los minutos de terror, se cortó la comunicación.

El cipoleño, ligado a la actividad petrolera, decidió contar a LM Cipolletti lo vivido para que las personas de la región estén alertas y no sean víctimas de estas audaces llamadas extorsivas. En apariencia, se trata de bandas, que extraen información de teléfonos y redes sociales, trucan imágenes con aplicaciones informáticas y se transforma en el material engañoso que les envían a las víctimas. En un primer momento, la persona no advierte la manipulación de las imágenes. "No sabés si sos vos; después notas que son fotos trucadas", precisó Felipe sobre una de las impresiones iniciales que se llevó al ver las imágenes en su teléfono.

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, Felipe ya se contactó con integrantes de las fiscalías de Neuquén y Río Negro y realizó una presentación donde describió el intento de extorsión. Una de las sospechas es que se trata de bandas delictivas que operan en la zona y que tendrían aguantaderos en Cipolletti. Entre las particularidades, utilizan teléfonos con la característica (011).