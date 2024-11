Quieren que la Policía use pistolas Taser

La legisladora Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro , propuso mediante un proyecto de ley que la Policía de Río Negro use armas no letales, tipo Taser, para la "prevención, detección y neutralización de situaciones delictivas" . La iniciativa es similar a una que elevó el bloque CC-ARI-Cambiemos a mediados de año.

Las dos propuestas contemplas que las Taser son armas que permiten a la Policía detener una situación violenta a través de un dispositivo no letal. Tienen defensores y detractores, pero su utilización en fuerzas de seguridad va en aumento.

Cuando la descarga de una pistola Taser, o similar, alcanza al agresor, "le provoca hasta 19 contracciones musculares por segundo, inmovilizándolo de inmediato, permitiendo su arresto sin poner en riesgo la integridad física de los involucrados”, detallan los creadores el arma. Y sostienen que “el individuo jamás pierde el conocimiento, es decir que puede escuchar las órdenes del oficial de Policía”.

Pistolas taser.jpg

Los detractores consideran que no hay garantías respecto de que no sea letal, ya que la descarga eléctrica puede tener efectos de salud, como lesiones internas, o indirectos como un golpe en la caía. Organismos de Derechos Humanos señalan que la no letalidad puede derivar en un uso indiscriminado.

La autorización planteada por Mansilla es restringida y con un monitoreo permanente, lo que obligaría a una gran inversión del Gobierno. Según establece el proyecto, "cada procedimiento que involucre el uso de armas no letales deberá registrarse en audio y video para su revisión administrativa o judicial". Es decir, que se deberían adquirir tantas cámaras como armas Taser.

El proyecto limita al armamento no letal, permitido, que esté homologado por una autoridad nacional competente y sea de uso autorizado en otras fuerzas de seguridad del territorio argentino. Únicamente podrán hacer uso de armas no letales aquellos efectivos de la Policía de Río Negro que hayan sido capacitados específicamente para su manejo.

Restricciones al uso de las pistolas Taser

A su vez, la Policía establecerá un registro detallado con los datos del personal capacitado, su instructor y la fecha de la capacitación. Además, el uso de este tipo de armas estará autorizado sólo para inmovilizar, detener o evitar la fuga de quien represente un peligro inmediato para terceros o para sí mismo, para actuar en defensa propia o de otras personas y para impedir la comisión de un delito de acción pública.

El proyecto de Mansilla, indica que se considerará la existencia de peligro inminente para la utilización de armas no letales en las siguientes circunstancias: conductas que amenacen la integridad física de los agentes o terceros; conductas violentas que indiquen un ataque inminente y situaciones en las que el número o actitud de los agresores limitan las posibilidades de defensa o cumplimiento del deber.

La iniciativa es similar a la del bloque de la CC-ARI-Cambiemos. "Entendemos que hay un sector de la población que se expresa en contra de la utilización de armas no letales de prevención. Pero también, tenemos que saber que un policía está habilitado a portar un arma que sí es letal, como las pistolas 9 milímetros. Por lo tanto, un arma no letal preventiva, es una alternativa para preservar la vida de terceros y la misma fuerza policial", manifestó Javier Acevedo.