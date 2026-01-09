Quién era el hombre que murió en plena calle en el barrio del Trabajo

El hecho ocurrió esta mañana en Cipolletti. Personal policial trabajó en el lugar y confirmó la identidad de la persona.

Un hombre se descompensó a plena luz del día en Cipolletti y murió. Gentileza.

Este viernes por la mañana, u n hombre de 61 años murió tras descompensarse en plena vía pública, en el barrio del Trabajo de Cipolletti.

El trágico hecho se registró sobre calle Alberti , entre Mengelle y Castello, cuando el vecino estaba caminando por el lugar y se desplomó repentinamente a la vista de testigos.

Rápidamente se dio aviso a los servicios de emergencia que acudieron al lugar en conjunto con el personal policial de la Unidad 32. También se presentaron agentes de Protección Civil de la Municipalidad y el servicio de emergencia Siarme para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.

Según explicaron vecinos que presenciaron el trágico hecho, los efectivos intentaron asistir al hombre y llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque pese a los esfuerzos realizados no lograron salvarle la vida.

hombre fallecido via publica cipolletti (1) Un hombre se descompensó en Cipolletti y murió. Gentileza

Se confirmó la identidad del hombre que murió en el barrio del Trabajo

Fuentes policiales confirmaron a LM Cipolletti que, en principio, "se trataría de una muerte natural". En el lugar trabajó personal de Criminalística para llevar adelante las pericias de rigor y descartar otras hipótesis, mientras se aguardan definiciones oficiales.

El hombre era vecino del barrio, residía sobre la calle Suipacha, a dos cuadras de donde ocurrió el desenlace fatal. Con respecto a su identidad, personal policial confirmó que se trataba de Máximo Lucio Miranda y se espera el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.