Quién era el hombre que murió en plena calle en el barrio del Trabajo
El hecho ocurrió esta mañana en Cipolletti. Personal policial trabajó en el lugar y confirmó la identidad de la persona.
Este viernes por la mañana, un hombre de 61 años murió tras descompensarse en plena vía pública, en el barrio del Trabajo de Cipolletti.
El trágico hecho se registró sobre calle Alberti, entre Mengelle y Castello, cuando el vecino estaba caminando por el lugar y se desplomó repentinamente a la vista de testigos.
Te puede interesar...
Rápidamente se dio aviso a los servicios de emergencia que acudieron al lugar en conjunto con el personal policial de la Unidad 32. También se presentaron agentes de Protección Civil de la Municipalidad y el servicio de emergencia Siarme para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.
Según explicaron vecinos que presenciaron el trágico hecho, los efectivos intentaron asistir al hombre y llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque pese a los esfuerzos realizados no lograron salvarle la vida.
Se confirmó la identidad del hombre que murió en el barrio del Trabajo
Fuentes policiales confirmaron a LM Cipolletti que, en principio, "se trataría de una muerte natural". En el lugar trabajó personal de Criminalística para llevar adelante las pericias de rigor y descartar otras hipótesis, mientras se aguardan definiciones oficiales.
El hombre era vecino del barrio, residía sobre la calle Suipacha, a dos cuadras de donde ocurrió el desenlace fatal. Con respecto a su identidad, personal policial confirmó que se trataba de Máximo Lucio Miranda y se espera el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.
Leé más
Murió un hombre tras descompensarse en plena calle en el barrio del Trabajo
Confirmaron las identidades de los rionegrinos que murieron en un choque en Entre Ríos
-
TAGS
- murió
- policía
- Cipolletti
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario