Murió un hombre tras descompensarse en plena calle en el barrio del Trabajo

El hecho ocurrió esta mañana en Cipolletti. Trabajan en el lugar personal policial y de criminalística para determinar las causas de la muerte.

Un hombre de 61 años murió este viernes por la mañana tras descompensarse en plena vía pública , en el barrio del Trabajo de Cipolletti .

El trágico episodio ocurrió sobre calle Alberti, entre Mengelle y Castello, cuando el vecino se encontraba caminando por la zona y se desplomó repentinamente ante la mirada de testigos.

De inmediato se dio aviso a los servicios de emergencia y al lugar acudió personal policial de la Unidad 32, junto a agentes de Protección Civil de la Municipalidad y el servicio de emergencia Siarme. Según relataron personas que presenciaron la situación, los efectivos intentaron asistir al hombre y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar , aunque pese a los esfuerzos realizados no lograron salvarle la vida.

Fuentes policiales confirmaron a LM Cipolletti que, en principio, "se trataría de una muerte natural". En el lugar trabaja personal de Criminalística para llevar adelante las pericias de rigor y descartar otras hipótesis, mientras se aguardan definiciones oficiales.

El hombre era vecino del barrio, residía sobre la calle Suipacha, a dos cuadras de donde ocurrió el desenlace fatal. Con respecto a su identidad, personal policial confirmó que se trataba de Máximo Lucio Miranda y se espera el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.