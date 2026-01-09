Murió un hombre tras descompensarse en plena calle en el barrio del Trabajo
El hecho ocurrió esta mañana en Cipolletti. Trabajan en el lugar personal policial y de criminalística para determinar las causas de la muerte.
Un hombre de 61 años murió este viernes por la mañana tras descompensarse en plena vía pública, en el barrio del Trabajo de Cipolletti.
El trágico episodio ocurrió sobre calle Alberti, entre Mengelle y Castello, cuando el vecino se encontraba caminando por la zona y se desplomó repentinamente ante la mirada de testigos.
De inmediato se dio aviso a los servicios de emergencia y al lugar acudió personal policial de la Unidad 32, junto a agentes de Protección Civil de la Municipalidad y el servicio de emergencia Siarme. Según relataron personas que presenciaron la situación, los efectivos intentaron asistir al hombre y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque pese a los esfuerzos realizados no lograron salvarle la vida.
Fuentes policiales confirmaron a LM Cipolletti que, en principio, "se trataría de una muerte natural". En el lugar trabaja personal de Criminalística para llevar adelante las pericias de rigor y descartar otras hipótesis, mientras se aguardan definiciones oficiales.
El hombre era vecino del barrio, residía sobre la calle Suipacha, a dos cuadras de donde ocurrió el desenlace fatal. Con respecto a su identidad, personal policial confirmó que se trataba de Máximo Lucio Miranda y se espera el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.
