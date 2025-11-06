Qué pasará con la conocida ladrona que rompió a ladrillazos la vidriera de una tienda en Cipolletti

La atrapó la policía dentro de un local comercial de la calle La Esmeralda. Ya había estado presa en Neuquén.

La mujer ladrona fue detenida dentro de la tienda de la calle La Esmeralda, a la que entró tras reventar la vidriera con un ladrillo.

El estallido de vidrios , producto de piedrazos , en plena madrugada del 1 de octubre último despertó a vecinos de la calle La Esmeralda al 1300 , un sector con una varia oferta comercial. Hubo un llamado que alertó a las autoridades que algo pasaba, por lo que una patrulla de la Comisaría 32 partió hacia el lugar.

Efectivamente al llegar, los policías se encontraron con la vidriera de una tienda destruida, y en su interior sorprendieron a una desconocida en medio de un gran desorden, con ropas tiradas por el suelo.

La mujer, identificada como Antonella Solange Mora de 34 años de edad y con un frondoso historial delictivo , fue detenida e imputada por el delito de “robo en grado de tentativa”. En la investigación y peritajes posteriores se determinó que había destruído el cristal de un ladrillazo.

Acuerdo entre Fiscalía y Defensa

La causa avanzó con rapidez hasta la instancia de juicio, y en una audiencia realizada cinco días después del hecho, el fiscal Adjunto Juan Pablo Escalada y el defensor Oficial Mario Nolivo le informaron al juez Marcelo Gómez que había consensuado cerrar el caso en un proceso abreviado.

El acuerdo establecía imponerle a Mora una pena de 15 días de prisión efectiva más la declaración de reincidencia, dado que cuenta con antecedentes delictivos. En noviembre de 2020 fue condenada por la Justicia de la provincia del Neuquén a tres años de prisión de cumplimiento obligatorio por una sumatoria de causas no precisadas.

La ladrona aceptó la propuesta, por lo que quedó establecido que admitía haber cometido el hecho. También avaló el ofrecimiento la dueña de la tienda, quien si bien no sufrió la pérdida de mercadería, tuvo que reponer el vidrio destruído.

El juez Gómez respaldó el acuerdo y dictó el fallo como lo habían planteado las partes.

Explicó en el fallo que las pruebas aportada por la Fiscalía corroboraban la culpabilidad de la mujer, quien además había confesado su culpa. También admitió la pena consensuada, ya que la consideró “justada a derecho en virtud de la calificación legal dada a los hechos y la existencia de antecedentes condenatorios”.

Dado que la fiscalía y a defensa habían renunciado a los plazos de impugnación, la sentencia quedó firme de manera inmediata, con lo cual la mujer quedó a disposición del Servicio Penitenciario provincial para que defina donde quedará detenida para cumplir los 15 días de castigo.