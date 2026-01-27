Presunta venta de autopartes: siguen los peritajes y ordenaron una prohibición de acercamiento

La Justicia continúa trabajando en la investigación por la supuesta venta de una puerta de un vehículo secuestrado. Una jefa policial y el ex jefe de Arsa en la mira de la pesquisa.

En el depósito judicial de Cipolletti hay decenas de vehículos secuestrados por distintas faltas.

El Ministerio Público Fiscal continúa trabajando bajo un celoso hermetismo en la conmocionante causa por la supuesta venta de autopartes de vehículos secuestrados por infracciones de tránsito.

En el expediente judicial aparece involucrada la subcomisario Vilma Ríos , quien estaba a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, y Luis Arguello , hasta el lunes jefe local de ARSA , sospechado de haber recibido una puerta para su vehículo particular, pieza procedente de uno de los rodados que se encuentra en el depósito judicial.

Ambos funcionarios fueron objeto de allanamientos realizados el último sábado en forma simultánea en sus domicilios personales.

LM Cipolletti intentó contactar a ambos para que brinden su versión, pero fue imposible.

Depósito judicial Policía .jpg El depósito judicial donde se produjo el incendio tiene custodia policial permanente. Advierten que les lanzan piedras para destruir la iluminación y que han robado partes de vehículos. Anahí Cardena

La investigación la comenzó Diego Vázquez, el fiscal que estaba de turno, pero finalizado el lapso quedó a cargo del fiscal Jefe, Santiago Márquez Gauna.

Fuentes de judiciales solo informaron que continúan realizando diligencias y colectando información que permitan avanzar hacia una posible formulación de cargos.

Explicaron que el silencio impuesto obedece a la necesidad de no perjudicar el desarrollo de la pesquisa, iniciada en los últimos días tras la recepción de una denuncia.

En este marco, se le impuso a Ríos la prohibición de acercamiento hacia los denunciantes, que no fue posible determinar quienes fueron sus autores. Una versión indicaba que la presentación se había efectuado desde la misma institución policial, pero es un dato aún no corroborado.

Funcionarios separados de sus cargos

Los hechos conocidos recientemente y el procedimiento judicial provocaron un fuerte cimbronazo en la comunidad, donde ambos funcionarios tienen destacada trascendencia pública, dado que en reiteradas oportunidades oficiaron de voceros de las dependencia en la que se desempeñaban ante los medios de prensa. Pero además caló hondo tanto en la institución policial como en la empresa estatal encargada de los servicios de agua potable y cloacas en la provincia. En ambas instituciones tomaron medidas de forma inmediata.

Argüello fue removido del cargo. La medida la confirmó el gobierno provincial este lunes con un escueto comunicado en el que alude a la investigación. Se trata de un funcionario con muchos años de trabajo en ARSA. Había asumido el cargo en lugar de Luis Flores, quien también se desempeñó en el área de Servicios Públicos del Municipio y con el desplazamiento de su sucesor lo reintegraron al puesto.

POLICIA CAMINERA

Ríos, por su parte, fue suspendida preventivamente por la Jefatura de la fuerza. La oficial trabajó durante varios años en la dependencia de Tránsito de Cipolletti. Recientemente fue ascendida a Subcomisaria y designada como responsable del Departamento de Tránsito provincial, puesto que debe ocupar en Viedma.

La suspensión fue adoptada con el objetivo de "preservar la transparencia y el normal desarrollo del servicio policial", informó la Policía.

De este modo, la cúpula policial reafirma su compromiso con una gestión responsable, basada en el control interno y el respeto por los procedimientos legales. Al mismo tiempo, se busca llevar tranquilidad a la comunidad, asegurando que los servicios continúan funcionando con normalidad en la ciudad.

La empleada permanecerá apartada de sus funciones mientras dure la investigación, en una decisión que refuerza el mensaje de que cada situación es abordada con seriedad, equilibrio y apego a la ley.