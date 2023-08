Preso herido: investigan si fue una pelea o intento de fuga

Momentos de tensión y extrema violencia se vivieron el viernes en el Penal 2 de Roca luego de un enfrentamiento entre presos . Los investigadores no descartan que, en realidad, se haya tratado de un intento de fuga. Uno de los reclusos resultó herido y debió ser trasladado al hospital Francisco López Lima por lo que se montó un gran operativo de seguridad.

Según confirmaron fuentes policiales, el hombre resultó herido en una pelea que se desató alrededor de las 19 del viernes. Sufrió heridas cortantes por lo que fue trasladado al hospital, donde quedó internado. Las heridas no eran de gravedad , se confirmó luego.

El incidente inició con una presunta pelea entre los internos. Sin embargo, autoridades del penal roquense no descartaban que se trate de un frustrado intento de fuga por parte del recluso herido.

A raíz de esa situación y por la necesidad de trasladar al preso al hospital, desde el Penal se solicitó a la Policía de Río Negro la colaboración para evitar incidentes en el traslado. Se desplegó un gran operativo externo de cobertura en el trayecto de la ambulancia y con custodia permanente en el hospital.

Fuentes policiales precisaron que el operativo se extenderá hasta que el interno regrese al Penal.

Las sospechas de las autoridades penitenciarias radican en que el hombre -cuya identidad no fue suministrada- sufrió heridas cortantes en el abdomen y una pierna, pero no eran de gravedad, algo que no es habitual cuando hay enfrentamientos entre presos.

En paralelo, se investigará con qué elemento fue atacado y el motivo de la presunta pelea, para determinar qué fue lo que ocurrió.

El incidente no involucró al resto del pabellón, según se informó.