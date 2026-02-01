Pintaron una estrella amarilla en la Ruta 65 donde murió Juan Huecho

El acto se realizó en el nuevo cruce de la Ruta 65 y la avendia Mosconi. Participaron familiares, amigos, la organización Estrellas Amarillas y el intendente Rodrigo Buteler.

Familiares y amigos de Juan Carlos Huecho, junto a la organización Estrellas Amarillas y el intendente Rodrigo Buteler, se realizó la pintada del símbolo.

Familiares y amigos de Juan Carlos Huecho pintaron una e strella amarilla en el nuevo cruce de la Ruta 65 y la avenida Mosconi de Cipolletti, donde la semana pasada el vecino de Allen de 61 años de edad perdió la vida en un incidente de tránsito .

En el acto además participó el intendente Rodrigo Buteler , quien destacó posteriormente que “ Desde la Municipalidad de Cipolletti acompañamos a la familia y renovamos el compromiso con la seguridad vial”.

La ceremonia contó con el acompañamiento de la Fundación Estrellas de Río Negro , la Fundación Estrellas Amarillas de Allen y Estrellas Amarillas de Cipolletti.

La importancia de la prevención en el tránsito

“Este gesto mantiene viva su historia y nos recuerda la importancia de la prevención y el cuidado en la calle”, resalto el jefe comunal.

Juan Carlos, policía retirado de la provincia de Río Negro en situación de retiro, falleció el martes 20 de enero último cuando circulaba en una moto marca Skua 150 CC por la ruta 65 en dirección a Allen, donde vivía.

A la altura del nuevo derivador que conduce a la avenida Mosconi, intentó superar la marcha de un camión Volvo que iba en su mismo sentido.

Sin embargo, el camionero dobló hacia la izquierda para tomar por Mosconi justo cuando se adelantaba la moto, y se produjo el impacto fatal.

Por el hecho se puso en marcha un operativo con el acordonado del sector para realizar los trabajos periciales en busca de elementos para determinar la mecánica de la colisión y posibles responsabilidades.

Testimonios tomados por los policías que trabajaron en la escena indicaron que el camionero había colocado las luces de giro y no logró ver al motociclista que lo pasaba por el lado izquierdo, informó en aquel momento el comisario Mayor Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional 5ta.

Se inició una causa por el delito de homicidio culposo (sin intención) en accidente vial, en la que quedó imputado el camionero, cuyo examen de alcoholemia dio resultado negativo y luego de estar demorado recuperó la libertad.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron distintas medidas que se efectuaron de manera urgente para recolectar indicios. Entre ellas trabajos periciales efectuados por el Gabinete de Criminalística de la Policía a los dos rodados, que habían sido secuestrados preventivamente.

La tragedia causó un profundo pesar en la fuerza policial, a la que había pertenecido Huecho, y también en la comunidad de Allen.

Un símbolo contra la imprudencia

Las estrellas amarillas que se pintan en rutas y calles de la Argentina marcan el lugar donde murieron personas por incidentes de tránsito.

El diseño tiene 5 puntas que representan valores como: Memoria, Prevención, Ley, Justicia, Educación.

En abril de 2020 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso que el símbolo de las estrellas amarillas se incorpore a las señales viales en el curso teórico obligatorio para la obtención de licencias de conducir, ya sea por primera vez o para su renovación.

En todo el país pueden visibilizarse estrellas amarillas pintadas en el asfalto y es una forma de alertar que en esos lugares hubo siniestros viales fatales. Bajo el lema: “De vos depende no sumar una estrella más al cielo", hoy es una señal de tránsito en caminos nacionales e internacionales.