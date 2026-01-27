Tragedia: pintarán una Estrella Amarilla donde murió el policía retirado Juan Carlos Huecho

El acto se realizará el próximo domingo en el cruce de la Ruta 65 y la avenida Mosconi. Convocan familiares de víctimas de incidentes de tránsito y la organización Estrellas Amarillas.

En el lugar donde murió el motociclista pintarán una estrella amarilla para recordar la tragedia y generar conciencia vial.

El próximo domingo 1 de febrero pintarán una estrella amarilla en el cruce de la Ruta 65 y la avenida Mosconi, lugar donde la tarde del martes de la semana pasada donde murió por un incidente de tránsito el policía retirado Juan Carlos Huecho.

El acto se realizará a las 9 y contará con la participación de familiares y amigos de la víctima , con el acompañamiento de la Fundación Estrellas de Río Negro, la Fundación Estrellas Amarillas de Allen y Estrellas Amarillas de Cipolletti.

Se invitó a la comunidad a asistir a la ceremonia, que tiene por objetivo recordar a Huecho y generar conciencia acerca de la prevención vial.

Juan Carlos Huecho

El hombre de 61 años, circulaba en una moto marca Skua 150 CC por la ruta 65 en dirección a Allen, donde vivía, e intentó superar la marcha de un camión Volvo que iba en su mismo sentido.

Sin embargo, el camionero dobló hacia la izquierda para tomar por Mosconi justo cuando se adelantaba la moto, y se produjo el impacto fatal.

Por el hecho se puso en marcha un operativo con el acordonado del sector para realizar los trabajos periciales en busca de elementos para determinar la mecánica de la colisión y posibles responsabilidades.

Testimonios tomados por los policías que trabajaron en la escena indicaron que el camionero había colocado las luces de giro y no logró ver al motociclista que lo pasaba por el lado izquierdo, informó en aquel momento el comisario Mayor Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional 5ta.

El camionero arrojó alcoholemia negativa

Se inició una causa por el delito de homicidio culposo (sin intención) en accidente vial, en la que quedó imputado el camionero, cuyo examen de alcoholemia dio resultado negativo y luego de estar demorado recuperó la libertad.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron distintas medidas que se efectuaron de manera urgente para recolectar indicios. Entre ellas trabajos periciales efectuados por el Gabinete de Criminalística de la Policía a los dos rodados, que habían sido secuestrados preventivamente.

La tragedia causó un profundo pesar en la fuerza policial, a la que había pertenecido Huecho, y también en la comunidad de Allen.

Qué simboliza una estrella amarilla en rutas y calles

Las estrellas amarillas que se pintan en rutas y calles de la Argentina marcan el lugar donde murieron personas por incidentes de tránsito.

El diseño tiene 5 puntas que representan valores como: Memoria, Prevención, Ley, Justicia, Educación.

ESTRELLAS AMARILLAS

En abril de 2020 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso que el símbolo de las estrellas amarillas se incorpore a las señales viales en el curso teórico obligatorio para la obtención de licencias de conducir, ya sea por primera vez o para su renovación.

En todo el país pueden visibilizarse estrellas amarillas pintadas en el asfalto y es una forma de alertar que en esos lugares hubo siniestros viales fatales. Bajo el lema: “De vos depende no sumar una estrella más al cielo", hoy es una señal de tránsito en caminos nacionales e internacionales.