Motociclista impactó de lleno contra un auto estacionado: lo derivaron al Castro Rendón

El choque ocurrió en la tarde de este sábado frente al Hospital de Centenario. El joven llevaba el casco puesto al momento del accidente.

Otro motociclista fue protagonista en la tarde de este sábado de un grave accidente de tránsito frente al Hospital Natalio Burd de Centenario . En este caso, un joven motociclista impactó de lleno contra un auto estacionado . Debido a las consecuencias del choque, tuvo que ser derivado al Hospital Castro Rendón .

El siniestro vial ocurrió aproximadamente a las 18 de este sábado en Avenida Libertador al 700 de la vecina ciudad. Literalmente fue frente al hospital local.

Po causas que se tratan de investigar, el joven, que se trasladaba en una moto de color negra marca Raider, de 250 cc, pero sin patente, chocó a un auto Fiat, modelo Argo, de color rojo.

Inmediatamente intervinieron efectivos policiales tanto de la Dirección de Tránsito Villa Obrera como de la División Accidentología V.

accidente- motociclista- Centenario- 2

Qué es lo que se sabe del accidente

De acuerdo a fuentes consultadas por LMNeuquén, el accidente de tránsito se registró cuando un joven circulaba a bordo de una moto por la Avenida Libertador en dirección Oeste-Este y, por causa que se desconoce hasta el momento, embiste a un auto estacionado a metros del cruce con la calle Alfonsina Storni de esa ciudad.

Por la cercanía, el joven fue asistido por personal médico del Hospital Natalio Burd, quienes dado el cuadro que presentaba decidieron trasladarlo al Hospital Castro Rendón de la capital neuquina.

accidente- motociclista- Centenario- 3}

Un dato clave es que el joven llevaba el casco puesto, como corresponde, al momento del impacto. Lo que observaron los testigos fue un gran manchón de sangre junto a la motocicleta y el casco casi debajo del auto que recibió el golpe en la parte trasera.

Respecto a su estado de salud, fuentes consultadas indicaron que el joven accidentado presentaba un cuadro de politraumatismo y que estaban aguardando resultados de los estudios que le fueron realizados en estas últimas horas de la noche.

Perdió los dientes en el choque

Hace un par de días otro accidente de tránsito en Centenario también tuvieron como protagonistas a un motociclista y a un auto. En esa ocasión, tuvo lugar en en la esquina de Ingeniero Ballester y Maipú, en e casco viejo de la vecina ciudad. Fue un fuerte choque cerca de las once de la noche de este último miércoles que dejó dos motociclistas gravemente heridos, con pérdidas dentales y fractura expuesta. Los motivos del grave impacto entre los dos jóvenes y un auto conducido por una joven están bajo investigación.

choque centenario (2)

El accidente de tránsito suscitó un gran operativo policial a cargo de Comisaría Quinta, de la División de Tránsito Villa Obrera y del SIEN para atender la situación de los heridos, de 19 y 15 años. Finalmente, el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón para su compleja situación.

La intervención de tránsito se realizó a las 23:30 por un alerta de un violento siniestro que se produce en circunstancias en que el vehículo Fiat Palio, circulaba por calle Ingeniero Ballester sentido cardinal Este-Oeste a la vez que la moto circulaba en la misma dirección detrás del auto.

Ambos motociclistas tenían puesto casco reglamentario, aunque quedaron desprotegidos de lesiones contra el asfalto. El de 19 años sufrió una fractura expuesta y el menor recibió un fuerte golpe en la boca que implicó la pérdida de varias piezas dentales. En medio del dolor fue asistido por bomberos voluntarios y personal del Hospital Natalio Burd que arribó en dos ambulancias.