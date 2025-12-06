Lo denunciaron por abusar de una menor en una fiesta, pero ella misma lo hizo zafar

La chica dijo que la abrazó por la fuerza y la quiso besar. Un policía la vio y la ayudó. Pero el acusado no llegó a juicio por la víctima no lo quiso acusar y lo sobreseyeron.

La adolescente denunció que otro joven abusó de ella. Pero después optó por no acusarlo.

La noche del 21 de agosto de 2023 hubo una fiesta en un club de la ciudad de Catriel a la que acudieron adolescentes y jóvenes de distintas edades. Pero alrededor de las 5 de la madrugada se produjo un incidente que alteró los ánimos . Un cabo de la Policía que se encontraba cumpliendo tareas adicionales advirtió que una jovencita se había largado a llorar.

El uniformado se acercó y le preguntó qué le pasaba, y ella le contó que momentos antes un joven más grande la había abrazado por la fuerza e intentó besarla.

Ambos recorrieron el salón para ubicar al acusado entre los asistentes, pero no lo encontraron. De todos modos lo identificaron y la chica -que entonces era menor de edad- lo denunció.

Fiscalía Catriel.jpg La causa por el intento de robo se tramitó en la Fiscalía de Catriel. Archivo

En la acusación presentada por la Fiscalía de la localidad petrolera rionegrina relató que la chica estaba cerca de la barra y FA, cuando apareció el sujeto y “la tomó con violencia primero del brazo, luego de la cintura acercándola con fuerza hacia su cuerpo, mientras la menor se resistía intentando separase de él, mientras la sostenía contra su cuerpo”.

Pero además el agresor le sujetó la cara para que no la moviera e "intentó besarla en los labios mientras le decía ¿Por qué estás histérica?".

La chica dijo que logró zafarse del abrazo del acusado y se quedó parada llorando sin poder reaccionar. Un grupo de amigas y un amigo que habían concurrido a la fiesta con ella la auxiliaron. Después se fue al baño donde continuo llorando y luego al patio, donde finalmente la encontró el policía.

"No quiero que esto siga"

FA fue imputado por el delito de “abuso sexual simple”, pero no alcanzó a llegar a juicio porque la propia jovencita -que ya cumplió la mayoría de edad- comunicó que “no tiene ningún interés en que se continúe con el proceso, que ha superado el mal momento que vivió”.

“No quiere que esto siga”, sostuvo la fiscal Adjunta Marcela Marchetti que, con ese fundamento, pidió el sobreseimiento del acusado.

Además sumó que la prueba reunida “no alcanza para llegar a un grado de certeza que requiere una declaración de culpabilidad en un juicio” y que tampoco cuenta con evidencias o pruebas nuevas “como para cambiar la situación actual”.

Desinterés de la víctima

La funcionaria resaltó que “no dejó de advertir que el hecho por el modo en que habría sucedido no pasó a mayores, pese a que provocó un fuerte impacto emocional en la entonces menor víctima”, puntualizó que “estas razones la motivan a no generar mayor desgaste jurisdiccional en un proceso en el que además una de las piezas claves, no quiere, no le interesa su continuidad”.

Como era de esperar el defensor Oficial Marcelo Caravallo adhirió al pedido de la fiscal para otorgarle el sobreseimiento a FA.

El juez Guillermo Baquero Lazcano accedió al pedido de las partes y dictó el fallo tal lo planteado. Explicó que el “expreso desinterés de la víctima, deja a la Fiscal sin pruebas de peso como para sostener la imputación en estas actuaciones”.

En el fallo, el magistrado también declaró que queda a salvo el “buen nombre y honor” que hubiera ostentado el acusado.