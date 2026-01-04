Lo condenaron por robar un aire acondicionado, pero seguirá en libertad

Lo vieron cuando desarmaba el equipo exterior del aparato fijado a la pared de una casa. La Policia lo atrapó con el aparato y herramientas a pocas cuadras. Admitió su culpa en un juicio abreviado.

El ladrón había arrancado el aire acondicionado de la pared de la casa ubicada frente a la plazoleta del Tango.

Un joven ladrón que habia sido detenido por robar el equipo exterior de un aire acondicionado en una casa de Cipolletti reconoció su culpa y fue condenado a un año de prisión en suspenso y al cumplimiento de pautas de comportamiento, pena acordada en un juicio abreviado que le permitirá seguir en libertad.

El hecho descripto por la Fiscalía se produjo el mediodía del 13 de septiembre de este año en una propiedad ubicada frente a la Plazoleta del Tango . La dueña de la casa escuchó riudos afuera y vio por una venta el momento en que el delicuente desarmaba el aparato . Pero además un vecino vio cuando cometía la maniobra y llamó a la Policía. Gracias a ese dato efectivos de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco fueron al lugar y tras un breve rastrillaje lo encontraron a pocas cuadras de distancia con el artefacto en su poder y un bolso con herramientas que había utilizado para cometer el robo.

El sospechoso, identificado como Marcos Marcelo Castillo , fue imputado en principio por el delito de “robo agravado por escalamiento” , pues se presumió que para ingresar había saltado la reja perimetral del inmueble.

Ladrón aire acondicionado

Sin embargo la investigación no pudo comprobar ese agravante porque no lograron corroborar si la puerta de acceso a la propiedad estaba con llave o no, por lo que no se descartó que hubiera ingresado por ahí sin ejercer violencia.

Por ese motivo le modificaron la calificación penal por “robo simple”, que prevé un castigo menos severo.

Otra calificación

Con ese cambio las partes representadas por la fiscal Adjunta Giovanna Moro y la defensora Oficial Silvana Ayenao propusieron cerrar la causa en un juicio abreviado e imponerle al joven una sentencia de un año de prisión de cumplimiento condicional y reglas de comportamiento por dos años.

Consideraron que la atenuación de la figura delictiva favorecía al acusado, quien ya había cumplido una suspención de juicio a prueba por otro caso -no precisado- y que en caso no operaba como antecedente porque había sido sobreseído por el cumplimiento del plazo y pautas de conducta.

Castillo aceptó el ofrecimiento, con lo que quedó establecido que se hacía cargo de haber cometido el robo, una condición requerida para que prosperara el acuerdo. Si bien no se profundiza en las constancias judiciales, se cree que su interés era apoderarse de los metales valiosos que posee el mecanismo para enfriar el aire.

No puede acercarse a la casa del robo

El juez Guillermo Baquero Lazcano aceptó el requerimiento de las partes y dictó el fallo en los términos que lo habían planteado. Destacó que era correcto el encuadre legal y la sanción en suspenso impuesta, posible por la ausencia de antecedentes computables.

En cuanto a las medidas de comportamiento fijadas por el término de dos años, Castillo tiene prohibido acercarse a la vivienda donde ejecutó el hecho. Además deberá fijar domicilio, presentarse cada dos meses al Patronato de Presos y Liberados, no cometer ningún delito ni abusar de bebidas alcohólicas y abstenerse del consumo de estupefacientes. El fallo además dispuso el decomiso del bolso incautado con distintas herramientas y un cuchillo, material que será destinado para el uso del Gabinete de Criminalística local, cuyo personal tuvo a cargo el trabajo pericial de la pesquisa.