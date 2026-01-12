La Policía tuvo que intervenir por una agresión a piedrazos en una cancha del Alto Valle

Se volvieron a registrar incidentes en el estadio del Deportivo Roca en el partido que jugaron contra Atlético Regina. Un hombre y una mujer fueron detenidos.

La Policía fue agredida en la cancha de Roca. Dos personas (un hombre y una mujer) fueron detenidos.

Otra vez se produjeron incidentes violentos en la cancha del Deportivo Roca , club que ya fue condenado por la Justicia Civil a pagar una millonaria suma de dinero a una mujer que en 2019 fue gravemente herida de un piedrazo en la cara.

En esta oportunidad los hechos se registraron el último domingo en el partido que la institución local jugó contra Atlético Regina por el Regional Amateur, en el que no fue permitido el ingreso de la hinchada visitante.

La Policía informó que efectivos dependientes de la Unidad Regional II tuvieron que intervenir ante los desórdenes desatados cuando un grupo de personas comenzó a agredir a los uniformados y a lanzar objetos.

Sin embargo, los policías actuaron en forma coordinada, destacaron desde la fuerza, lo que permitió “restablecer el orden de manera efectiva, evitando que los enfrentamientos causaran lesiones graves”.

Deportivo Roca

El incidente comenzó cuando el grupo fue retirado del predio del club por generar altercados, pero continuaron lanzando piedras y objetos hacia el interior del establecimiento. Personal de la Brigada Rural solicitó apoyo y un equipo adicional de la policía se acercó para controlar los desmanes.

Una mujer a las patadas contra los efectivos

Durante la intervención, una mujer agredió a un policía a patadas, mientras otros miembros del grupo seguían lanzando objetos contundentes. Una de las agresoras intentó acercarse con un ladrillo, lo que obligó a los efectivos a actuar rápidamente para reducirla. En el forcejeo, el uniformado fue golpeado en la cabeza, pero la situación fue finalmente controlada sin consecuencias graves.

Los agresores, un hombre y una mujer, fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 3°, donde quedaron a disposición de la Fiscalía en turno por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones.

La pronta intervención del personal policial fue decisiva para evitar que la violencia se desbordara, protegiendo tanto a los presentes como al personal policial que cumplía servicios en este evento deportivo.

La condena por otro grave ataque

A mediados del año pasado se conoció un fallo de la jueza Andrea de la Iglesia, titular del Juzgado Civil 3 de General Roca, que hizo responsable al Deportivo Roca, a la Liga Deportiva Confluencia y, en forma extensiva, a la empresa de seguros Sancor, por el piedrazo en la cara que sufrió una mujer que fue a ver un partido contra el equipo La Amistad, de Cipolletti donde jugaba su hijo. Fue en diciembre de 2019 y la víctima, entonces de 52 años, presentó una demanda por daños y perjuicios.

En el fallo, la magistrada condenó a los dos entidades y a la empresa aseguradora a abonarle la suma de 178.529.400,00 pesos, más intereses. La sentencia era de primera instancia y podía ser apelada. En su defensa el club responsabilizó a la Policía, al adjudicarle el rol de haber organizado y diagramado el operativo de seguridad.

Destacaron que cumplieron con el pedido de personal policial para garantizar el desarrollo del espectáculo, y que con eso cumplieron con el estatuto y reglamento de la Liga Confluencia y otras normas complementarias dispuestas por la AFA y el Consejo Federal de Fútbol.

agresión a hinchas de La Amistad en Roca La mamá del jugador de La Amistad sufrió un piedrazo en la cabeza. Le ganó una demanda millonaria al Deportivo Roca, a la Liga Confluencia y a la aseguradora Sancor. Gentileza: Andrés Maripé

Como prueba presentaron una factura que acredita el pago de la asistencia de 24 efectivos para ubicar dentro de la cancha y en sus accesos y aclararon que el número de uniformados fue “impuesto por la Policía y no por decisión del club”.

Pero la jueza desestimó esos argumentos. Indicó que e el análisis de las evidencias presentada manifestó que “pese al esfuerzo argumentativo intentado tanto por el Club como por la Liga -pretendiendo desligarse de responsabilidad al achacársela a la Policía de Río Negro-”, “su responsabilidad es plena y por ende debe rechazarse la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta bajo el argumento de ajenidad”.