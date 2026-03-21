La Policía recuperó una bicicleta robada en el basural de Cipolletti

El personal de la Comisaría 45º del barrio Anai Mapu también restituyó una mochila sustraída a su dueña. El ladrón logró escapar del lugar.

El personal de la Comisaría 45º fue alertado por un robo en el basural.

La Policía de Río Negro intervino en un episodio de inseguridad que tuvo lugar en el basural de Cipolletti . El operativo comenzó a partir de un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre con prohibición de ingreso al predio . Los agentes asistieron rápidamente a la zona norte de la ciudad, pero el individuo ya se había retirado del lugar.

El procedimiento se inició cuando el personal de la Comisaría 45º del barrio Anai Mapu recibió una denuncia sobre un individuo que transitaba por el área del basural, pese a contar con una medida de prohibición de ingreso al lugar. Sin embargo, los agentes no detectaron al hombre señalado en el área.

Como el individuo denunciado no fue identificado en el lugar, comenzó un rastrillaje preventivo para dar con su paradero. Al inicio del recorrido, los agentes identificaron a un hombre que al notar la presencia policial se dio a la fuga.

Lo que provocó el comienzo de una persecución a pie, donde el hombre arrojó distintos elementos, entre ellos una bicicleta y una mochila, que habían sido robados previamente en el basural. Finalmente, el ladrón logró escapar al ingresar a un sector con abundante arboleda y se perdió su rastro.

recuperacion bici La mujer recuperó su bicicleta y mochila.

Emprendió la fuga y logró escapar

Los elementos fueron secuestrados y trasladados a la unidad policial para su resguardo. Posteriormente, se confirmó que los objetos habían sido robados, por lo que Fiscalía de turno dispuso su restitución a la damnificada con intervención de la Comisaría 45º.

E.C.P BASURAL (39) El rastrillaje logró identificar al autor del robo pero el hombre logró escapar. Estefania Petrella

Los elementos recuperados fueron restituidos a su propietaria, una mujer que asistió al destacamento policial para recuperar su mochila y bicicleta. La rapidez del operativo policial permitió la recuperación de los objetos robados en un sector amplio como es el basural de Cipolletti.