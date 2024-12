La hipótesis detrás del doble crimen de las 400 Viviendas

Si bien en las primeras horas de la investigación no se descarta ninguna hipótesis, en la escena del crimen prevalece la teoría de un robo. En la escena se realizaron peritajes para determinar si las entradas al departamento fueron violentadas, lo que daría un indicio en torno a la identidad del asesino, ya que podría ser una persona conocida por las víctimas.

La sospecha de los vecinos de las 400 Viviendas

Fuentes ligadas a la investigación detallaron que en la primera inspección a la escena se detectaron "claros indicios de criminalidad". Luego, se precisó que las dos víctimas fueron atacadas con un arma blanca. En principio, se apunta a la participación de un único delincuente.

Los investigadores consideran que el ataque pudo ocurrir varias horas antes del hallazgo, por lo que comenzaron a entrevistar a vecinos para conocer los movimientos que hubo en el complejo de departamentos durante todo el jueves. Algunos vecinos mencionaron que a la vivienda de las víctimas acudía un hombre que realiza conexiones domiciliarias de TV, o similares.

Los testimonios se cruzarán con las imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar posibles sospechosos. De momento, no habría personas identificadas como posibles autores.

En el barrio de las 400 viviendas los vecinos se encontraban consternados ante la dramática situación. "No puede ser lo que estamos viviendo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, si es que las mataron para robarles cómo se está comentando. Eran dos mujeres indefensas, esto no puede ser. La Policía y la Justicia tienen que actuar ya", manifestó una vecina de las 400 viviendas, shockeada por la noticia.

Los fiscales Juan Pablo Escalada y Alejandra Altamira, están a cargo de la investigación y son quienes dieron a los investigadores las primeras instrucciones para comenzar con las pericias.