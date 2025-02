La acusó de patear a su bebé, pero luego retiró la denuncia

El bebé no tenía lesiones y la Justicia alentó un acuerdo entre las partes. La denunciada quedó libre, con una restricción de acercamiento a la familia de la criatura.

La mujer que fue detenida acusada de golpear a un bebé de cinco meses en la cabeza quedó libre y ni siquiera fue acusada. Pese a las afirmaciones de testigos, la acusación no se sustentó y la propia denunciante retiró la denuncia tras una audiencia de mediación.

Desde la Justicia se informó que el bebé fue sometido a exhaustivos exámenes médicos en los que se confirmó que no tenía ninguna lesión. El buen estado de salud del bebé fue el principal motivo por el que la investigación quedó trunca gracias a un acuerdo entre las partes.

Una mujer denunció a otra por agredir de una patada en la cabeza a su bebé de cinco meses, acusación que habría sido apoyada por ocasionales testigos. Por ello, los agentes decidieron demorar a una mujer de 46 años.

Tras la detención intervino la Justicia. La Fiscalía ordenó una serie de exámenes médicos para determinar si el bebé había resultado herido y la gravedad de las hipotéticas lesiones. Si bien en forma superficial no se evidenciaban lastimaduras, por tratarse de un bebé de pocos meses, se temía algún tipo de consecuencia interna, lo que habría derivado en una acusación grave.

Sin embargo, no había heridas de ningún tipo y el caso se cerró. Según trascendió, no se determinó si la agresión ocurrió o no, pero las partes llegaron a un acuerdo.

Según fuentes oficiales consultadas, la denunciante retiró la denuncia. Como contrapartida, la mujer detenida recibió una restricción de acercamiento a la mujer y su bebé y quedó en libertad. La fiscalía avaló el acuerdo y no continuará con el caso. Según se advirtió, ante la ausencia de lesiones, ni otras pruebas del incidente, no se podía sostener la acusación.