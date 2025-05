Juicio por el crimen en la Comisaría 45: declaró una mujer policía y apuntó contra un compañero

El juicio por el crimen de Jorge Gatica implica a todos los agentes que estaban de guardia en la Comisaría 45 cuando el hombre fue detenido por un hurto y luego atacado a golpes estando esposado . Para la familia, todos tienen la misma responsabilidad, mientras que los defensores intentarán aliviar la situación de quienes no lo golpearon.

La Sargento Primero Andrea Enríquez, representada por Federico Diorio, aceptó declarar ante el jurado popular en la primera audiencia del debate. Aseguró que no agredió a Gatica y apuntó contra otro de los acusados, el Cabo Primero Jorge Sosa. "Cuando nos detuvieron nos llevaron a Neuquén y al otro día nos trajeron para imputarnos y `Sosa me dijo tranquila, que la saco de esto, usted no tiene nada que ver`".