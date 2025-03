Impactante choque en Centenario: una mujer sin licencia impactó contra un colectivo

Según explicó la conductora, estaba aprendiendo a manejar, pero decidió salir sola. Además, se constató que el auto no tenía seguro obligatorio.

Un choque con características inusuales ocurrió en la tarde del martes en Centenario , cuando una mujer que manejaba sin licencia ni seguro cruzó una avenida sin detenerse y fue embestida por un colectivo de la empresa Pehuenche . Afortunadamente, no hubo heridos, aunque el hecho generó un gran susto entre los pasajeros y dejó daños materiales en el vehículo particular.

El incidente se registró alrededor de las 17:30 en la intersección de Avenida 11 de Septiembre y Guatemala, en el Barrio Sarmiento . La conductora circulaba a bordo de un Volkswagen Gol , pero al llegar a la intersección no frenó y atravesó el cruce sin detenerse . En ese instante, pasaba por allí el interno 310 de la empresa Pehuenche , que realizaba su recorrido habitual hacia Neuquén.

El chofer del colectivo, al ver que el auto se le venía encima, intentó frenar y logró evitar que el impacto fuera aún mayor . Sin embargo, no pudo evitar la colisión y el transporte de pasajeros golpeó de lleno el lateral derecho del automóvil. Producto del choque, el Volkswagen subió a la vereda y avanzó algunos metros , hasta quedar detenido casi sobre el carril contrario de la avenida.

A pesar de la violencia del impacto, la conductora del Gol salió ilesa, ya que el golpe afectó principalmente la parte derecha del vehículo, dañando el parabrisas y parte del frente. Por su parte, el conductor del colectivo tampoco sufrió heridas, al igual que los pasajeros, quienes se llevaron un gran susto, pero pudieron continuar su viaje en otra unidad de la empresa, que llegó a los pocos minutos para trasladarlos.

Tras el accidente, al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 52 y de la División Tránsito de Centenario, quienes procedieron a tomar los datos de los involucrados. También se hizo presente el jefe de Bomberos Voluntarios, Patricio Álvarez, quien justo pasaba por la zona en ese momento.

Cuando los agentes entrevistaron a la conductora del Gol, ella reconoció que no tenía licencia de conducir y que hacía poco tiempo había comprado el vehículo. Según explicó, estaba aprendiendo a manejar, pero decidió salir sola sin experiencia suficiente, lo que terminó provocando el accidente. Además, se constató que el auto no tenía seguro obligatorio, lo que agravó su situación.

Una mujer manejaba por Centenario con una licencia de conducir trucha

Durante un operativo de control vehicular realizado en Centenario, inspectores municipales de tránsito detectaron una licencia de conducir apócrifa en manos de una conductora. Así lo confirmó el subsecretario de Tránsito, Transporte y Bromatología, Rubén Reyes, quien detalló las irregularidades del documento y los pasos a seguir tras el hallazgo.

El procedimiento tuvo lugar en la tarde del martes, calle Jaime de Nevares, cuando el personal de tránsito inspeccionó la documentación de una mujer que circulaba por la zona. A simple vista, la licencia presentaba un diseño idéntico al original, pero los inspectores notaron ciertas inconsistencias que despertaron sospechas.

Según explicó Reyes, el material del documento no correspondía con el utilizado en las licencias oficiales. Además, la firma del funcionario certificante no coincidía con la registrada en el sistema, y la fecha de emisión incluía un dato que ya no forma parte de las licencias actuales: el grupo sanguíneo.

Al ser consultada, la conductora argumentó que había gestionado su licencia en la ciudad de Allen, pese a tener domicilio registrado en Neuquén. Sin embargo, no pudo justificar la irregularidad del documento.

Dado que la licencia presentada no era válida, los inspectores impidieron que la mujer continuara conduciendo. Para poder seguir circulando, debió comunicarse con un conductor designado que se hizo presente en el lugar.

Ante las dudas, este miércoles por la mañana se realizaron averiguaciones en el sistema nacional de licencias de conducir, donde se constató que la mujer no figuraba ni con un trámite iniciado ni con una licencia otorgada.