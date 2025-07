Fernández Oro: repudio por un video viral de un policía disparando a jóvenes ¿Qué dijeron las autoridades?

En contacto con el Comisario Miguel Ángel Elifonso , a cargo de la Unidad 26º de Fernández Oro, este medio pudo certificar que se trataba de una publicación "fake" , es decir falsa. No porque esto no haya ocurrido, sino que son imágenes de vieja data y no se trata de un hecho actual.

Fernández Oro se viralizo un video y las autoridades aseguran que es viejo

"Es un video viejo, de hace dos años más o menos (...), no entiendo porque no lo difundieron antes" explicó Elifonso y agregó "ya se dieron las explicaciones a mis superiores, no es un hecho ocurrido en mi gestión. Esto no ocurrió ahora, en el video se ven chicos con remera, no se ve la nieve del fin de semana, la tierra está seca".

De esta manera, el Comisario a cargo de la Unidad de Fernández Oro desmintió las publicaciones realizadas en redes sociales, lo que deja en evidencia la importancia de no creer en todo lo que sale en redes y tomar las precauciones del caso.

Cómo combatir las fake news

Si bien es muy complejo lograr saber la veracidad de una noticia y mucho más aun de una publicación en redes sociales, hay una serie de recomendaciones que se pueden dar para evitar caer en las "fake news". Tener en cuenta los siguientes consejos:

Investigá la fuente de donde viene la noticia.

Verificá quién es el autor del artículo.

Leé la noticia completa antes de compartirla. No te quedes sólo con el título y la imagen.

Verificá la fecha de publicación. En algunos casos se viralizan noticias que son de hace algunos años.

Mirá bien la URL (dirección del sitio web) porque se pueden hacer pasar por sitios verdaderos que tienen un nombre parecido.

Realizá una búsqueda en Google para ver si la noticia está en otros medios de comunicación.

Otro de los desafíos probablemente más complejos es evitar que se difundan noticias falsas. Para ser un buen "ciudadano digital" es necesario actuar con responsabilidad antes de compartir información en las redes sociales. Para ello se recomienda que si vas a compartir una noticia, puedas chequear primero las fuentes; denunciar en los sitios de las redes sociales los posteos que consideres que son falsos y a los usuarios que los promueven y si tus contactos viralizan por error contenidos falsos, avisarles para que borren el posteo.