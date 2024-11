Femicidio de Agustina: Confirmaron la prisión perpetua para Pablo Parra

Tras la imposición de la pena, la defensa de Parra se topó con el rechazo a un recurso de nulidad. También fracasó en la vía ordinaria de impugnación. Es que el proceso judicial demostró cómo actuó Parra para asesinar a Agustina y organizar una coartada con el fin de desviar la mirada de los investigadores. También durante el juicio quedó muy en claro cuál fue el móvil del femicidio. Parra, que había entablado una relación con Agustina, no soportó que la estudiante lo rechazara y por ese motivo la mató, luego de que ella compartiera un momento de intimidad con otro hombre.

Luego de un profundo análisis, los jueces declararon "inadmisible la impugnación extraordinaria deducida por la defensa de Pablo Parra contra la sentencia del 4 de octubre de 2024.

"Hoy quiero agradecer todos los que acompañaron y declararon inadmisible la impugnación extraordinaria", señaló en su cuenta de la red social Facebook Silvana Cappello, la mamá de Agustina y la publicación generó cientos de reacciones y comentarios. "Costó lágrimas, noches sin dormir, viajar, juntar arrugas y un dolor que no se repara jamás, agradezco a todos y cada uno que no nos dejaron solos en marchas, en pedidos en redes, la gente de CIPOLLETTI que se banco a esta madre enojada que gritaba el nombre de su hija en sus calles, gracias a mi familia, amigos pocos pero firmes, a fiscalía, a la brigada, a abogados y asesores que estuvieron trabajando en forma anónima y modo hormiga, yo no tengo más que agradecer en nombre de mi Ángel y de toda mi familia", agregó Cappello.

El femicidio de Agustina

El 2 de julio de 2024 se cumplieron 2 años del brutal ataque a Agustina Fernández, una joven que no pudo ni siquiera establecerse en Cipolletti, porque solo estuvo tres meses en la ciudad. Una joven sensible, que cuidaba de los demás, familiera, amiguera, que chateaba con sus abuelos casi siempre, que ansiaba ver pronto a su hermana Paulita, que llenó una ciudad de girasoles donde solo había sombras y oscuridad, que luchaba por ser libre y ser médica para salvar vidas.

Pero, sobre todo, con una madre que se guiaba por las señales que Agustina aún le da: en sueños, imágenes, girasoles que aparecen de la nada en lugares insólitos, canciones, plumas que caen del cielo, y con Agustina más presente y viva que nunca.

En nuestro país la ley 26791 sancionada en noviembre del 2012 reformo el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios especialmente relacionados con el fenómeno de la violencia de género en particular esta norma amplia la figura de homicidio calificado por el vínculo y el catálogo de crímenes de odio e incorporo las figuras de femicidio y femicidio vinculado.