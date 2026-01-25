Entró a un bar del centro de Cipolletti a pedir comida y le robó un cliente

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en calle Irigoyen. Personal policial lo detuvo a las pocas cuadras y recuperó lo elementos sustraídos.

Personal de la Comisaría Cuarta intervino en el hecho.

Este fin de semana, un hecho de inseguridad se registró en el centro de Cipolletti . Un hombre en "en situación de calle" ingresó a un bar a pedir comida, pero al retirarse le robó a un cliente dentro del lugar . Personal policial llevó a cabo un operativo para detenerlo y recuperó el elemento sustraído.

Según informaron, ocurrió en un bar ubicado en calle Irigoyen . El sospechoso ingresó al lugar solicitando alimentos, pero al retirarse robó un teléfono de alta gama.

Ante esta situación, se alertó al personal de la Comisaría 4°, que llevó a cabo un operativo cerrojo para detenerlo y recuperar el elemento de la víctima.

Entró a pedir comida y robó un teléfono en Cipolletti

Rápidamente, los uniformados localizaron en la Paseo de la Familia a un hombre que coincidía con las características brindadas del denunciante.

"Tras un cacheo de seguridad, se constató que portaba el celular denunciado como sustraído", confirmaron fuentes policiales.

El procedimiento fue realizado con la intervención del Gabinete Criminalístico, y se notificó a la Fiscalía correspondiente. Además, confirmaron que el sospechoso fue trasladado a la Unidad policial. Mientras que el celular fue secuestrado y devuelto a su propietario.

Detienen a dos reconocidos delincuentes en un control policial

Este fin de semana, un control policial dio como resultado la detención de dos hombres vinculados a una serie de hechos delictivos ocurridos en los últimos días. Según detallaron fuentes policiales, ambos habían sido autores de un raid delictivo y fueron interceptados.

Durante un operativo desplegado por uniformados de la Comisaría 7° de Cinco Saltos, dos reconocidos delincuentes de la ciudad fueron detenidos.

"Luego de ser aprehendidos, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Justicia, quedando a cargo de las autoridades judiciales competentes", confirmaron desde la fuerza policial.

Además, aseguraron que la información brindada por vecinos y testigos fue clave para dar con estos dos hombres durante los operativos realizados este fin de semana.