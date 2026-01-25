Detienen a dos reconocidos delincuentes en un control policial

Durante el operativo, realizado a la madrugada, dos hombres fueron aprehendidos por los uniformados. Participaron en una serie de robos en los últimos días.

La Policía de Cinco Saltos detuvo a dos hombres que protagonizaron reiterados robos en la ciudad.

Este fin de semana, un control policial dio como resultado la detención de dos hombres vinculados a una serie de hechos delictivos ocurridos en los últimos días. Según detallaron fuentes policiales, ambos habían sido autores de un raid delictivo y fueron interceptados.

Durante un operativo desplegado por uniformados de la Comisaría 7° de Cinco Saltos, dos reconocidos delincuentes de la ciudad fueron detenidos.

"Luego de ser aprehendidos, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Justicia, quedando a cargo de las autoridades judiciales competentes", confirmaron desde la fuerza policial.

Además, aseguraron que la información brindada por vecinos y testigos fue clave para dar con estos dos hombres durante los operativos realizados este fin de semana.

Operativos policiales: tres detenidos con vehículos robados, municiones y droga

Durante varios operativos policiales terminaron con personas detenidas por distintos motivos. Entre ellos, encontraron vehículos robados y municiones. Además, se registró una persecución en la que un uniformado resultó herido tras impactar contra una moto.

Según informaron, los controles se realizaron en Cinco Saltos y participaron efectivos de la Comisaría 7°, junto a Tránsito Municipal y personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) Zona II.

Durante los controles vehiculares, aseguraron que se secuestraron cuatro motos por diversas irregularidades, además de la incautación de municiones y estupefacientes.

Tras un cacheo preventivo, el personal policial incautó municiones calibre 32 y envoltorios con sustancia vegetal consistente con la planta de marihuana, lo que motivó la intervención del Juzgado Federal y de la Fiscalía de Cinco Saltos para avanzar con las actuaciones correspondientes.

En otro de los hechos registrados durante la madrugada, se produjo una persecución policial cuando el conductor de una motocicleta intentó evadir un control. La maniobra finalizó con la colisión del rodado contra un efectivo de la BMA.

Un motociclista intentó escapar del control y chocó contra un agente

El agente resultó con lesiones de consideración, mientras que al conductor se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo. Ante esa situación, se dispuso el secuestro de la motocicleta y la aprehensión del implicado.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el sujeto quedó detenido e imputado por los delitos de lesiones graves culposas y atentado y resistencia a la autoridad, en un contexto que volvió a poner en evidencia la importancia de los controles nocturnos como herramienta clave para prevenir delitos y siniestros viales.