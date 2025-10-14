Encontraron una mujer muerta en un canal: investigan si es Azul Semeñenko

Hay un importante despliegue policial en Valentina Norte Rural. El cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición.

Este martes por la tarde fue hallada una mujer muerta en un canal en Valentina Norte Rural. Investigan si se trata de Azul Semeñenko , la trabajadora estatal trans de 49 años desaparecida desde el 25 de septiembre.

En la zona se montó un importante operativo policial, con presencia de Policía Criminalística y la fiscal Lucrecia Sola. La mujer fue hallada en la calle Trenque Lauquen, casi en la esquina con Pergamino, y a la vera de un desagüe.

Según pudo conocer LM Neuquén , el cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición y se complicaban las tareas para retirarlo de la zona, de modo que en el lugar hay un imponente despliegue del personal de investigaciones. Según las primeras informaciones relevadas por este medio en el lugar, el cuerpo se encontraba envuelto en plásticos, lo que da indicios de que se trató de una muerte violenta.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó, oficialmente, que "en las próximas horas, cuando finalice el trabajo del personal de Criminalística en el lugar, será trasladado hacia la Ciudad Judicial para que el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial realice la autopsia y la identificación".

La búsqueda de Azul Semeñenko

El hallazgo se da en el marco de la búsqueda de Azul Semeñenko, quien fue vista por última vez cuando asistió a un turno médico en el hospital Castro Rendón.

En los últimos días, el operativo se intensificó en la zona del Río Limay y el sector de la Península Hiroki donde su celular impactó en una antena el jueves 25 a las 4:20 de la madrugada.

El equipo dedicado a la realización de los rastrillajes en la costa del río y las zonas aledañas, se incrementó de 30 a un total de 35 personas esta semana. Las zonas de búsqueda incluyeron el barrio Confluencia, alrededor de la calle Belisle al 1050, donde está ubicada la vivienda de la mujer.

Rastrillaje - Búsqueda de Azul Semeñenko (20) Claudio Espinoza

"La vimos por última vez el miércoles 24. Se presentó al trabajo y el día 25, que casualmente era su cumpleaños número 49, hicimos una actividad diferente por los 30 años del Centro de Atención a la Víctima en Casa de Gobierno. Ella no fue", contó días atrás Evangelina González, psicóloga y compañera de trabajo.

Su ausencia, ese día, no llamó la atención, ya que podía elegir estar o no estar, acompañar o no la actividad. Sin embargo, ya el viernes 26 la preocupación se volvió alarma. "No se presentó a trabajar, cuando habitualmente lo hacía de forma rigurosa. Azul es una mujer muy responsable con su trabajo y de avisar si faltaba", sostuvo González.

Compañeras de trabajo busqueda de Azul Semeñenko (1)

Desde entonces, nadie volvió a tener contacto con ella. "Ya el jueves -25 de septiembre- por la tarde no tuvo más comunicación. No le llegaban los mensajes ni respondía. Tampoco hay movimiento en sus redes. Comenzó una búsqueda más exhaustiva al no saber nada de ella", relató la trabajadora.

La primera denuncia la realizó una compañera de trabajo, a partir de lo cual la Policía inició el protocolo de búsqueda de personas. Efectivos policiales fueron a su casa del barrio Confluencia, y no pudieron encontrarla.