Allen: piden condenar a un hombre acusado de violar a la nieta menor de su pareja

Se realizó el juicio de responsabilidad. La Fiscalía pidió declararlo culpable, mientras que la defensa sostuvo su inocencia. El viernes se sabrá el veredicto.

La Fiscalía Descentraliza de Allen solicitó al Tribunal Colegiado interviniente que declare responsable penal a un hombre de 49 años por delitos cometidos contra la integridad sexual de una niña en febrero de 2023. El requerimiento se efectuó en la mañana de este martes, al finalizar la primera etapa del juicio al que fue sometido el acusado, pareja de la abuela de la víctima, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Durante el transcurso de la audiencia, se escucharon los testimonios tanto de la denunciante , la madre de la menor y la declaración de la criatura en Cámara Gesell. También prestó declaración una Licenciada que estuvo durante el anticipo jurisdiccional de prueba.

Asimismo fue convocado el médico del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) de la Segunda Circunscripción, que reseñó el examen físico concretado, y finalmente se escuchó a la Licenciada de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) que brindó atención primaria y realizó el seguimiento tanto de la madre como de la niña víctima durante el proceso penal.

Luego, la defensa particular del imputado presentó a su testigo, una allegada del sujeto.

Una persona de confianza

Durante los alegatos finales, la fiscalía señaló que “a través de la prueba se pudo acreditar la existencia material e histórica del hecho como también la responsabilidad penal del imputado. En este tipo de casos que ocurren en la intimidad, tenemos que ser minuciosos con la declaración de las víctimas menores, en este caso ella pudo dar detalles de cómo, cuándo y cómo ocurrió el abuso”.

“Los hechos fueron perpetrados por una persona que todos le tenían confianza, de hecho la madre de la pequeña expresó que nunca se le cruzó por la cabeza que esto podía ocurrir”, agregó la fiscalía.

En cuanto al episodio en que se produjo el ataque, se indicó que el hombre "mandó a otro de los pequeños que estaba a su cuidado a buscar algo para procurar quedarse solo con la niña, y una vez que estuvo con ella, la abusó. Inmediatamente la víctima salió corriendo y llegó, como dijo su progenitora, asustada a contarle lo que había pasado”, dijo la representante fiscal durante los alegatos.

Tribunales Roca La causa por abuso de una niña se tramitó en los tribunales de General Roca. El acusado fue declarado culpable por el tribunal de Impugnación y le deben fijar la pena. Archivo

“El mismo día, horas después la madre realizó la denuncia y desde la fiscalía se indicó inmediatamente que el Cuerpo de Investigación Forense aplicara el protocolo para este tipo de casos”, resaltó el Ministerio Público Fiscal.

La fiscalía solicitó que se lo declare responsable de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido por persona encargada de la guarda y contra una menor de 13 años, en calidad de autor”, según los Artículos 45 y 119, 3° y 4° párrafo, inc. b, del Código Penal.

La defensa particular del imputado expresó que como al inicio del debate, insistían en la declaración de no responsabilidad penal para su asistido.

Este viernes 17 de octubre a las 12:30 se leerá la resolución que tome el Tribunal interviniente. De ser hallado culpable posteriormente se deberá realizar la audiencia de cesura para fijar la pena.