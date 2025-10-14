Otra búsqueda: piden colaboración en la zona para encontrar a una joven de Neuquén

Familiares y amigos iniciaron una campaña de búsqueda tras perder contacto con la joven. La última vez que fue vista vestía un buzo azul con capucha roja.

La comunidad se moviliza para localizar a Sofía, una joven de la región cuyo paradero se desconoce . A través de redes sociales, familiares y allegados difundieron su foto y pidieron colaboración a la población para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

Según el mensaje difundido, la última vez que fue vista vestía un buzo azul con mangas y capucha roja, calza negra o gris y zapatillas color violeta o rosa marca Adidas . Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el lugar y la hora exacta en que se la vio por última vez, pero el pedido de ayuda circula ampliamente en distintas localidades de la provincia.

Desde el entorno de la joven solicitaron que cualquier dato relevante sea comunicado de inmediato al número de contacto 299 569-5365 , habilitado para recibir información las 24 horas. “Estamos buscando a Sofi”, remarcaron en la publicación acompañada de su fotografía, que fue compartida decenas de veces en redes sociales durante la tarde.

búsqueda joven

Otra búsqueda activa en Neuquén

La búsqueda de Azul Semeñenko, la trabajadora estatal trans desaparecida en Neuquén, se intensificó en la zona del Río Limay y el sector de la Península Hiroki donde su celular impactó en una antena el jueves 25 a las 4:20 de la madrugada. Por el momento no hay novedades por lo que continúan las tareas para encontrarla.

El equipo dedicado a la realización de los rastrillajes en la costa del río y las zonas aledañas, se incrementó de 30 a un total de 35 personas esta semana. Las zonas de búsqueda incluyen el barrio Confluencia, alrededor de la calle Belisle al 1050, donde está ubicada la vivienda de la mujer de 49 años desaparecida.

busqueda de Azul Semeñenko

"Se ha logrado entrevistar a muchas personas, todo su entorno familiar y amigos a medida que van surgiendo ciertas conexiones de amistades", aseguró el comisario Dante Catalán, superintendente de Investigaciones de la Policía a LMNeuquén.

Ante cualquier información sobre el paradero de Azul Semeñenko se solicita comunicarse al 101 o acercarse a la comisaría más cercana