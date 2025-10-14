Peligrosa persecución entre Policía y ladrones permitió recuperar un auto robado en Cipolletti

Los ladrones le robaron el auto a un hombre de 78 años, a la vuelta de la Subcomisaría 79. Cómo fue la huida hasta Neuquén.

El robo de un auto en Cipolletti desató una peligrosa persecución que terminó en el oeste neuquino, aunque tuvo final feliz para su propietario, quien ya lo pudo recuperar. Lamentablemente, los ladrones lograron esfumarse dentro del barrio Z1.

El comisario Luis Casal, jefe del Departamento Móvil de Seguridad (DeMoSe), informó en declaraciones radiales que todo comenzó cuando un vecino de Cipolletti fue sorprendido en la puerta de su casa por dos ladrones que le sustrajeron su auto, en inmediaciones de calles Roberto Firpo y Homero Manzi.

Apenas a la vuelta de la esquina y un par de metros de ese lugar se encuentra la Subcomisaría 79 , pero eso no detuvo a los delincuentes.

"Este ciudadano de 78 años, a las 14:50, al momento de llegar a su domicilio particular, dejó el vehículo en marcha y se dispuso a abrir el portón", relató Casal. De lo que no se percató es de los dos jóvenes que lo acechaban como a una presa y que no malgastaron minutos en su accionar.

auto robado cipolletti (1)

Agarrándolo desprevenido, se acercaron y "le hicieron una consulta, si conocía a un tal Pérez, como para distraerlo", contó el jefe policial. El vecino dijo que no, que esa persona no vivía allí, pero mientras él estaba distraído en eso, uno de los ladrones logró subir al vehículo en marcha y su cómplice lo siguió con rapidez, para luego darse a la fuga.

Una vecina que fue testigo de la secuencia ayudó enseguida a la víctima y llamó a la Subcomisaría para informar de lo ocurrido, brindando las características del auto y de los dos ocupantes que lo habían sustraído. Se trataba de un Renault Sandero color gris de cinco puertas.

Con rapidez, la Policía cipoleña comenzó a trabajar en el rastreo del auto y determinaron que los ladrones habían tomado la Ruta 151 y se dirigían rumbo al tercer puente que conecta la localidad con Neuquén, de manera que compartieron la información con la Policía neuquina, requiriendo su colaboración para ubicar al vehículo.

Persecución y final feliz para el cipoleño

El Centro de Operaciones Policiales (COP) irradió las características del auto a todo el personal de calle y también notificó al Centro de Monitoreo de Cámaras sobre la búsqueda.

Así fue que, al cabo de unos minutos, efectivos del DeMoSe que patrullaban las calles de la jurisdicción de Comisaría 18, en inmediaciones de Casimiro Gómez y la Autovía Norte, dieron con el auto, al cual reconocieron no solo por sus características sino también por la chapa patente, que indicaba que indefectiblemente era el auto buscado.

Al percatarse de la presencia policial detrás de ellos, el ladrón al volante aceleró para intentar perder a los uniformados, por lo que fue necesario implementar un operativo cerrojo, que finalizó en el barrio Z1.

z1

Viéndose acorralados, los delincuentes frenaron el auto en calles Los Patos y Choroy, donde abandonaron el vehículo y huyeron a pie, ingresando rápidamente a un domicilio, para luego comenzar a huir por los techos. Por este motivo, los efectivos los perdieron rápidamente, ya que los ladrones contaron evidentemente con la ayuda de algún vecino.

Casal indicó que los ladrones por estas horas son buscados, y que son dos jóvenes de estatura media (unos 1,75 metros aproximadamente), uno de ellos morocho y el otro de tez blanca.

No obstante esto, celebró que "se pudo recuperar el auto entero", que ya fue peritado por Criminalística para levantar rastros de relevancia para la investigación y fue posteriormente entregado a su legítimo propietario, por orden de la Unidad Fiscal 5 de Cipolletti.