El odontólogo sumó otra condena por abuso, pero seguirá en su casa

De esta forma, quedó cerrado el segundo proceso contra Marques, quien permanece preso en su domicilio en un barrio de Cipolletti . Debido a que el hecho investigado ocurrió antes que la violación del 18 de noviembre de 2020, el Ministerio Público Fiscal local se limitó a pedir la pena y con la defensa particular acordaron un monto de un año y medio de cárcel de tipo condicional. La propuesta fue elevada al juez y, en el lapso de una semana, se conocerán más detalles en la respectiva sentencia.

En cuanto a las medidas cautelares que se fijaron, se indicó que el condenado no podrá tener ningún tipo de contacto con la víctima y deberá cumplir con una prohibición de acercamiento. De igual modo, Marques se encuentra en la actualidad cumpliendo con un arresto domiciliario por su primer proceso, es decir, el de violación. Esta sentencia no se encuentra firme y mientras la defensa pueda recurrir a instancias superiores como el Superior Tribunal de Justicia rionegrino o la Corte, no cambiará su situación.