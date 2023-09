Dura condena por violar a la pareja de un amigo

Los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de mayo de 2020 en un domicilio no precisado de la localidad.

Según la acusación, BBE ingreso a la casa de la mujer, que se encontraba durmiendo sola con su pequeño hijo y la accedió carnalmente a la fuerza en tres oportunidades.

Entre las pruebas incriminantes, se destacó que el atacante sabía que la puerta del inmueble carecía de cerradura porque había estado en el lugar acompañado por la pareja de la joven, de quien era amigo.

Por eso solo tuvo empujar la puerta para ingresar. Ella dijo que pensó que era su novio, pero enseguida advirtió que se trataba de una persona más corpulenta y que era BBE. Le exigió que se retirara, pero el hombre la tomó por la fuerza y pese a que opuso resistencia la accedió carnalmente contra una mesa y también en una silla que se rompió por el peso de ambos, y que se convirtió en una evidencia importante para los investigadores. Lo mismo que una heladera que fue corrida de su lugar, cuando la chica se aferró a ella para defenderse.

Ambos detalles adquirieron valor probatorio porque ni bien el hombre se fue, ella llamó a una amiga para contarle, y luego hicieron la denuncia policial. Cuando llegaron los primeros uniformados, esa misma madrugada, la encontraron en estado de shock acompañada por la amiga. También notaron la silla rota y la heladera corrida.

El testimonio de la amiga, como también el de su madre y de quien era en ese momento su pareja y padre de su hijo fueron relevantes al momento de decidir la culpabilidad. El muchacho, que también fue acompañarla inmediatamente después del ataque, destacó que creyó su relató y confirmó que una semana antes había intentado besarla y que también lo rechazó.

“De haber sido algo consentido, sería una infidelidad hacia mí, entonces los dos se hubieran callado la boca”, manifestó ante el tribunal declaró culpable al imputado por unanimidad.

“Yo no soy ningún violador”

BBE resaltó que no fue un abuso sino una relación consentida. “Yo no soy ningún violador”, aseveró y agregó ante el tribunal: “bueno si ella se sintió mal, le pido disculpas”.

El hombre sostuvo que la noche previa fue hasta la casa de un amigo y que cuando salía se encontró con la joven, quien le contó que se había peleado con su pareja y lo invitó a su casa “para que compartiéramos algo”.

“Cuando llegué ella preguntó quién es, yo contenté que era yo P (apodo), me dijo que pasara, y ella se apareció con un pantalón corto y una remera. Tomamos un vino en una taza verde, me contó que (el novio) le había pegado de nuevo, y se largó a llorar, yo la abracé después nos dimos un par de besos. Ella se me subió encima cuando yo estaba sentado, se bajó el pantalón y se corrió la bombacha, la silla ya estaba media rota, pero se rompió más. Yo por eso le dije que fuéramos a la cama, y ella me dijo que en la cama no porque estaba el hijo durmiendo. Me dijo que tuviéramos relaciones ahí, por eso tuvimos en el lugar, contra la mesa. Después ella, me dijo ´gordo venite mañana, porque va a venir (el novio) y te va a cagar a trompadas´. No se porque denunció, capaz que en ese momento quiso y después no, no lo se”, relató.

A la mañana siguiente le avisaron que lo buscaba la policía y se fue a entregar a la Comisaría 24.

Testimonio claro y preciso

El juez Julio Sueldo, en el voto rector, desestimó el argumento del acusado. “…no existió tal consentimiento. Sino clara oposición de la víctima, dentro de los límites que la circunstancias le permitieron”, adujo.

Agregó en tal sentido que lo expresado por la mujer “resultó durante el debate claro, preciso y con descripción detallada de entorno, además absolutamente abonado por el resto de los testigos”.

Recalcó lo declarado por sus familiares a quienes llamó inmediatamente después de la violación y a los policías que concurrieron al lugar y la observaron “llorando al momento que comunicaba la agresión sexual sufrida, y en consonancia emocional a ello”.

También tuvo relevancia el impacto emocional que provocó en la joven. Una profesional de la Oficina de Atención a la Víctima informó que “este hecho modificó” su vida. Agregó que en una entrevista posterior mantenida en abril de este año indicó que la chica continúa con miedo “de que el denunciado se le acerque, dijo que lo ha cruzado en la calle de manera casual.

Agregó además que “tuvo una recaída en el consumo de drogas con dos intentos de suicidio”.

Acuerdo de pena

La sanción de siete años y dos meses de prisión surgió de un acuerdo propuesto por la fiscal Eugenia Vallejos, avalado por el defensor Oficial, Juan Pablo Piombo, Como agravante tuvieron en cuenta al consensuar la pena que en marzo de 2019 La Cámara Segunda de Cipolletti lo condenó a tres años de cárcel de ejecución condicional por el delito de robo en poblado y en banda.

Mientras que en su favor contemplaron que si bien tiene domicilio inestable, es una persona joven, tiene un hijo y otro por nacer, y además se ha presentado a las audiencias.