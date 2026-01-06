Denunció que su ex fumó marihuana y le dio una paliza

Una mujer denunció que sufrió agresiones durante toda la relación. Lo adjudicó a las adicciones del hombre. La Justicia de Paz dictó medidas para protegerla.

Una mujer denunció a su ex por una paliza. El violento tiene adicción a las drogas.

Un hombre tiene prohibido por el término de 90 acercarse a su expareja , quien lo denunció por violencia de género . La medida resuelta por la Justicia de Paz establece que deberá mantenerse al menos a 500 metros de distancia tanto de su domicilio como de forma personal, ni tampoco hostigarla por ningún medio, incluidos mensajes telefónicos y redes sociales.

La víctima, que tiene un hijo de pocos meses , presentó la denuncia el último lunes 5 de enero en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos . Relató que durante toda la relación de pareja sufrió malos tratos y se lo adjudicó a las adicciones que padece el sujeto, identificado con las siglas ITU. Pero se centró en un hecho en particular en el que la agredió ferozmente.

Precisó que estaban en la vereda de la casa de la abuela de él, y que en un momento ella ingresó a buscar algo que se había olvidado y le dejó el bebé , que se largó a llorar.

Juzgado de Paz Cinco Saltos 3 El juez de Paz de Cinco Saltos dispuso medidas cautelares para proteger a la mujer que denunció a un hombre por violencia. Archivo

Pero agregó que cuando salía de la vivienda ITU ingresó y ahí desató toda su furia: “Comienza a pegarme teniendo él bebe en brazos y el estando el bajo los efectos de la droga ya que había consumido marihuana en porro”.

“Primero me golpea la pierna con una patada, luego me comienza a pegar en la cara con la mano abierta, seguidamente cuando me agarra de los pelos llega su papá y me lo saco de encima, es en ese momento que empezamos a insultarnos mutuamente …", detalló. El ataque le provocó lesiones certificadas por profesionales médicos del hospital local.

Violencia de género La mujer denunció a quien era su pareja por violencia de género. Dijo que la agredió porque recibió un mensaje en su celular. Archivo

Al analizar el caso, el juez de Paz Subrogante, Mariano Larrasolo dispuso abordarlo con “perspectiva de género en clave de derechos humanos” y dictar medidas de resguardo para “garantizar la integridad psicofísica de la denunciante y propender al desarrollo de su personalidad en una vida sin violencia”.

Indicó el magistrado que de acuerdo a lo descripto por la chica, se observan “indicadores de riesgo”, tales como violencia física, consumo problemático de sustancias y alcohol, más los antecedentes de conductas violentas en la pareja.

Pero debido a que presentó un certificado médico que acompañó la mujer que describe las lesiones sufridas, el juez resolvió darle intervención al Ministerio Público Fiscal (Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos),dante “la posible existencia de delitos del orden penal”.

En riesgo para la víctima de violencia de género

El juez Larrasolo destacó que se advierte que de mantenerse el mismo escenario hostil, la víctima “continuaría bajo un riesgo potencial en su integridad psicofísica, haciendo temer un desenlace incierto que es necesario prevenir ante la presunción de que hechos de la misma naturaleza o quizás de una gravedad mayor puedan volver a ocurrir”.

Entre las medidas además le ordenó a ITU realizar de manera obligatoria e inmediata tratamientos psicoterapéuticos para “abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”, por lo que le sugirió que concurra al área de Salud Mental del hospital local o a un establecimiento de salud de similares características.

Mientras que también dispuso para la mujer la asistencia médica o psicológica brindada por el sistema público o por organismos no gubernamentales especializados en la prevención y atención de la violencia familiar.

También puso en conocimiento de lo resuelto al Juzgado de Familia de turno para que analice la causa en el marco de la Ley Provincial 3040.