Dejó a una "amiga" en el auto y cuando volvió se lo había robado

Un hombre dejó a una “amiga” en su auto mientras realizaba una diligencia durante unos minutos y cuando volvió no encontró a ninguno de los dos . El robo sucedió en Plaza Huincul. La Policía montó un operativo para encontrar el vehículo, pero hasta el momento no han podido dar con él.

Sin embargo, cuando regreso se encontró con que su auto ya no estaba donde lo había dejado , aunque en primer momento creyó que se había confundido respecto al lugar en que lo dejó estacionado, luego de dar unas vueltas en el predio se dio cuenta de que no estaba por ningún lado . “Todo indicaría que la mujer lo sustrajo, pero nadie vio nada”, sostuvo el comisario.

Ante esto, el hombre se comunicó inmediatamente con el Comando Radioeléctrico para dar aviso de lo que había ocurrido. “A partir de allí se inició un operativo de búsqueda del vehículo que hasta ahora no ha tenido resultados positivos”, aseguró.

No obstante, se introdujo la alerta en los sistemas pertinentes, por lo que a partir de allí también comenzaron a realizarse controles de rutas.

Pese a que, en un primer momento, el damnificado dijo que se trataba de una “amiga”, con el correr de las horas aseguró que no la conocía y ni siquiera sabía su nombre. “La mujer no fue identificada por el propietario del vehículo porque no la conoce. Si dio una descripción de ella y, a partir de allí, se comenzó la investigación”, indicó el jefe policial.