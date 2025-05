Crimen de Julián Dobra: Una audiencia a puertas cerradas y la desprolijidad que se adueña de una causa que no avanza

Hoy se realizó una audiencia que no avanzó en absolutamente nada. Mientras tanto, no se han tomado declaraciones a los detenidos y la prensa se tuvo que quedar afuera.

Ya pasaron 21 días desde que encontraron el cuerpo de Julián Tomás Dobra de la Canal luego de estar dos semanas desaparecido. Tras los primeros movimiento rápidos de la justicia, que incluyeron algunas decenas de allanamientos , la causa pareciera no avanzar.

En la audiencia, la defensora oficial, Mariana Serra, señaló que la imputación era “vaga e imprecisa” y que sus defendidos no comprendieron qué conducta se les atribuía. Alegó además que no se expuso prueba directa ni indirecta que vincule a los acusados, y sostuvo que los indicios fueron conjeturas sin sustento objetivo.

Julian Dobra audiencia.jpg

Serra pidió que sus asistidos permanezcan en libertad mientras avanza la investigación, o bien que se apliquen medidas menos gravosas, como presentaciones periódicas o arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Por su parte, la defensora de los menores adhirió a los cuestionamientos planteados por su colega, señalando que la fiscalía no precisó fechas, roles ni conductas concretas. Consideró que la falta de claridad afectó el derecho de defensa y recordó que la prisión preventiva debe ser excepcional en el caso de adolescentes.

Abogado querellante del caso Dobra.mp4

En diálogo con LMCipolletti tras la audiencia, el abogado que representa al padre de Julián, Oscar Pineda, explicó que "se solicito una revisión sin fundamentos y nosotros no podíamos protestar los agravios que teníamos que responder hoy, los tendrían (la defensa de los imputados) que haber hecho en el escrito para la revisión, nos opusimos y el juez dijo que (la defensa) se debe expedir sobre los agravios en un escrito y nosotros tomarnos un cuarto intermedio para analizarlos y contestarlos".

La incoherencia sobre la publicidad del caso a través de la prensa

Antes de comenzar la audiencia, la defensora de menores solicitó que la misma no sea pública para preservar los derechos de aquellos imputados que no llegan a la mayoría de edad. El pedido fue fundado en base a la importante cantidad de público que estaba presente y que podrían filtrar información delicada del proceso o de la identidad de los menores acusados, este pedido no distinguió a la prensa del resto de los presentes.

El magistrado, trasladó el pedido al fiscal Marcelo Ramos que no se opuso en nada. La querella por su parte se opuso, explicando que en la audiencia anterior, encabezada por el juez Martínez Vivot, si pudo estar la prensa y que las condiciones no habían cambiado en nada. Sin embargo, el juez Stadler definió que todos debían salir de la sala. ¿Cambio de juez, cambio de criterio? Al menos en este caso si.

"La querella estaba a favor de la publicidad, si no se admiten ciudadanos, lo último que tenemos es la prensa, sin el periodismo se pierde la publicidad del caso" sentenció el abogado Pineda a los medios tras la audiencia.

La causa por el crimen avanza lento

Consultado Pineda por el la causa, aseguró que "ninguno de los detenidos declaró" hasta el momento a pesar de que han pasado dos semanas y adelanto que "habrá nuevos testigos", que serán aportados por la querella.

Tomás Dobra, el padre de Julián, manifestó su descontento con la tarea del Ministerio Público Fiscal y pidió que se investigue también a la ex pareja de su hijo y a los últimos empleadores.

"No ha habido avances ni ingreso de nuevas pruebas que incriminen a los imputados" indicó el padre.

Más peritajes

Mientras tanto, la investigación continuará con más pericias. Entre ellas un nuevo estudio al cuerpo ya que la primer autopsia no confirmó una fecha aproximada de la muerte.

Además, aún está pendiente la pericia balística sobre un revólver calibre 22 secuestrado durante los allanamientos. Según Pineda, las heridas de bala que presentaba Dobra en la cabeza corresponden a ese calibre. La autopsia indicó que una de las balas quedó alojada en el cráneo, dado que el arma no tiene la potencia suficiente para atravesar el hueso dos veces. “La habrían disparado apoyada en la cabeza. Ese disparo fue el letal”, afirmó Oscar Pineda a LMCipolletti.

También se encuentran en análisis los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos. “Ya abrieron el de Julián, pero aún no hay informe" detalló el abogado. Todos estos peritajes se están haciendo en la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) de Viedma.

Sobre el vehículo de la víctima, que habría sido incendiado el 1 de mayo, el mismo día en que se encontró el cuerpo, Pineda indicó que se están haciendo pericias para detectar si hay rastros de ADN. “Es muy importante determinar la fecha de la muerte de Julián. Sabemos que el auto estuvo circulando por la ciudad antes de que lo quemaran”, agregó el letrado.