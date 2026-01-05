Confirmaron las identidades de los rionegrinos que murieron en un choque en Entre Ríos

Las cuatro víctimas eran oriundas de General Roca y murieron en el acto, ya que el auto se prendió fuego.

Este lunes por la madrugada una familia de General Roca murió en un trágico choque en Chajarí , provincia de Entre Ríos. Cuatro de los cinco ocupantes de un Volkswagen Suran murieron calcinados dentro del vehículo, que se prendió fuego tras el impacto contra el guardarraíl.

Bomberos Voluntarios que trabajaron en el lugar constataron el fallecimiento de cuatro personas, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en el interior del vehículo. En tanto, una adolescente sobrevivió y fue trasladada de manera particular al hospital local, donde fue asistida por quemaduras de gravedad y permanecía con asistencia respiratoria . Posteriormente fue derivada a la ciudad de Paraná .

En el lugar se hizo presente el fiscal en turno, quien dispuso las diligencias correspondientes. Según se informó oficialmente, el vehículo siniestrado se encuentra radicado en General Roca, al igual que las personas involucradas en el hecho.

accidente fatal entre ríos El vehículo quedó envuelto en llamas tras el choque y cuatro de los ocupantes murieron calcinados. Foto: Chajarí digital.

Durante el transcurso de este mediodía se realizarán las autopsias correspondientes, mientras continúan las actuaciones judiciales para establecer de manera fehaciente la mecánica del siniestro. Según trascendió, el vehículo habría impactado contra una alcantarilla al bajar de la autopista a una colectora para ingresar a Chajarí. La Policìa tampoco descarta que el conductor se hubiese dormido o circulase a alta velocidad. Según precisaron "siguió de largo" en una curva pronunciada, impactó contra un guardarraíl y salió descontrolado hacia la banquina contraria.

El siniestro vial le costó la vida a tres jóvenes y una mujer adulta. Las víctimas, todas de General Roca, son Nora del Carmen Techeira (44 años), David Techeira (30), Gabriela Martínez (20 años) y Omaira Martínez (17 años). La sobreviviente también tiene 17 años y se presume que es melliza de una de las víctimas, ya que sus números de DNI son consecutivos.

El estado de la sobreviviente del choque fatal

En declaraciones brindadas tras el operativo, el subjefe del departamento Federación de Policía, Marcos Pereyra, explicó a Elonce que “fue una fatalidad, un escenario feo”, y confirmó que el alerta inicial se recibió mediante un llamado telefónico. A partir de esa comunicación, se desplegó un importante operativo con presencia policial, Bomberos Voluntarios y el fiscal de turno.

La joven se salvó porque logró salir del vehículo y fue asistida rápidamente por personas que presenciaron el accidente. Sin embargo, su estado es grave. “Habría salido del vehículo con el 95% del cuerpo quemado”, indicó el jefe policial. Agregó que la joven fue sedada, entubada y posteriormente derivada al Hospital San Martín de Paraná debido a la gravedad de su estado.