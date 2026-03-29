Cayó a un desagüe en la Ruta 65: el impactante vuelco que pudo terminar en tragedia

Un auto terminó dentro de un canal a la vera de la Ruta Chiva. Dos ocupantes lograron salir por sus propios medios y el hecho aún es investigado.

El siniestro se registró alrededor de las 6 de la mañana de este domingo. Foto: Gentileza (Inforo).

Un fuerte siniestro vial sacudió las primeras horas de este domingo en el Alto Valle , cuando un auto terminó dentro de un desagüe en plena Ruta Provincial 65 , a la altura de la ex empresa Soldimar.

El hecho ocurrió cerca de las 6.20 de la mañana y, según los primeros datos, fue protagonizado por un Peugeot 206 bordó en el que viajaban un hombre y su pareja .

Por razones que todavía no fueron establecidas, el conductor habría perdido el control del vehículo, que terminó su recorrido dentro del canal al costado de la ruta en Allen .

La escena generó conmoción entre quienes pasaban por el lugar, debido a la peligrosa posición en la que quedó el rodado tras el impacto.

Salieron por sus propios medios

A pesar de la violencia del episodio, ambos ocupantes lograron salir del auto por sus propios medios. Presentaban lesiones visibles, aunque en principio no serían de gravedad.

Investigación en curso

Las causas del accidente aún son materia de investigación y no se descarta ninguna hipótesis. La información es preliminar y se espera que en las próximas horas haya más precisiones sobre lo ocurrido.

El segundo accidente sobre Ruta 65 del fin de semana

Otro violento incidente de tránsito se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial 65, en el ingreso al ejido urbano de Allen. Dos vehículos protagonizaron un choque y uno de los rodados terminó con importantes daños materiales. No se registraron heridos ni la necesidad de asistencia médica en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:05, cuando el personal del Cuerpo de Seguridad Vial fue alertado por el comando radioeléctrico por un accidente de tránsito sobre la Ruta Chica a la altura de la calle Tarija de Allen. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos vehículos involucrados en el choque.

El impacto se produjo en inmediaciones del motel “Cucú” en inmediaciones de un reductor de velocidad ubicado sobre la calzada, es decir, un lomo de burro habría provocado la disminución brusca de la velocidad en uno de los vehículos.

Según informaron fuentes policiales en declaraciones a LM Cipolletti uno de los vehículos involucrados era una Volkswagen Amarok color blanca, conducida por un hombre oriundo de Cinco Saltos. El otro rodado fue una Renault Kangoo II Express color gris, conducida por un hombre de General Roca. Ambos circulaban en el mismo sentido de oeste a este.

De acuerdo a la información oficial, el impacto se produjo a la altura del lomo de burro ubicado sobre la calzada. En ese punto, la camioneta Kangoo impactó desde atrás a la Amarok, al no advertir la presencia del reductor de velocidad.