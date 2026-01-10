Atrapan a temible delincuente tras ingresar a una vivienda de Cipolletti

El hecho ocurrió en las últimas horas en una casa lindera al Casino del Río y cercana a la ruta 22. El hampón tenía un machete.

El ladrón fue atrapado por personal policial antes de consumar el robo a la vivienda.

Personal de la Comisaría 4° de Cipolletti detuvo a un sujeto que había ingresado a una vivienda lindante al Casino del Río, ubicado sobre la Ruta Nacional 22, kilómetro 1216.

El procedimiento se inició minutos antes de las 7 del Viernes, a partir de una alerta que advertía sobre la presencia de un masculino dentro del predio.

Al arribar al lugar, los efectivos visualizaron al sujeto en el interior del inmueble y lograron detenerlo antes de que intentara darse a la fuga saltando una reja perimetral.

El delincuente tenía un machete

Durante el cacheo de seguridad, el personal policial constató que el individuo portaba entre sus prendas un machete con mango de madera, de aproximadamente 40 centímetros de largo.

Fue trasladado a la Unidad policial y a la brevedad se le formularán lso cargos.