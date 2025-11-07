Alto Valle: Provincia previene estafas virtuales en escuelas para adultos

Educación brindó una charla sobre delitos virtuales en Puente 83. Buscan evitar que los alumnos caigan en engaños por redes sociales.

En el marco del ciclo de charlas sobre Prevención de Estafas Virtuales que impulsa la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad y Justicia, se desarrolló una nueva jornada destinada a alumnos de la Escuela 3 – Anexo 8 del paraje Puente 83 , en Cipolletti .

El objetivo de estos encuentros es brindar información y herramientas de prevención ante los distintos tipos de estafas virtuales que afectan a la comunidad, abordando las modalidades más frecuentes y las estrategias utilizadas por los delincuentes para engañar a las personas.

La actividad estuvo a cargo de la coordinadora de la Delegación Alto Valle Oeste de la Subsecretaría, Sofía Scilipoti, quien remarcó la importancia de fortalecer la prevención a través de la información y la participación comunitaria.

Estas charlas continuarán realizándose durante todo el mes de noviembre en las distintas Escuelas de Educación Básica de Adultos (EEBAs) de Cipolletti y Fernández Oro, con el fin de llegar a un mayor número de vecinos y vecinas con herramientas que permitan prevenir y detectar posibles engaños digitales.

Cómo evitar caer en una estafa virtual

Las estafas virtuales crecen en forma diaria y los expertos en el tema utilizan nuevas modalidades para sumar potenciales víctimas y lograr que caigan en la trampa.

La víctima confía en que se trata de alguien de su confianza y al aceptar la transacción, deposita el dinero en pesos en una cuenta de origen dudoso y de esa manera cae en la trampa. Tras realizarse la operación, esos dólares nunca llegan a destino y se comprueba la estafa.

En este sentido, es importante aclarar a los usuarios que las operaciones de compra/venta de moneda extranjera fuera del sistema cambiario constituyen un delito (ley 19.359, Art. 1).

estafa facebook Una mujer denunció que un hombre hizo publicaciones ofensivas en Facebook. Archivo

El famoso cuento del “momento difícil”

Es muy común que también el estafador busque pedir “ayuda económica” usando como pretexto que se encuentra pasando por una situación compleja.

Es por esto que desde la Policía de Río Negro recomendamos que antes de realizar un negocio de este tipo se tome el conocimiento correcto. Para asegurarse de esto, siempre se debe confirmar a través de una llamada telefónica o de voz si se trata de una persona conocida y también constatar que sea el titular de la cuenta.

“Phishing o pesca”

Esta es una modalidad sofisticada que tiene como principal característica la utilización de páginas oficiales o plataformas de comercialización de bienes y servicios, de bancos, Mercado Pago, Amazon, Mercado Libre, entre otras.

Cómo actúan: los estafadores generan una página que tiene la misma característica, www y un nombre parecido al verdadero. Así emulan la página oficial de modo que la víctima, al ingresar, pone sus claves o sus credenciales. Puede o no luego ser reconducido a la página original. Pero ya facilitó sus claves al estafador, que automáticamente ingresó en la página oficial y concretó las compras ilícitas.