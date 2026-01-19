Allanamiento en una gomería por disturbios terminó con el hallazgo de vehículos robados

El hecho ocurrió en la noche de este domingo. Personal policial demoró a un joven menor de edad.

La Policía de Río Negro intervino en el hecho y secuestró los vehículos robados.

Durante la noche del domingo, la Policía de Río Negro recibió un llamado telefónico en el que alertaban a los efectivo sobre un presunto disturbio en una gomería . Sin embargo, al presentarse en el lugar se sorprendieron con el hallazgo de un vehículo robado.

El hecho fue registrado por el personal policial del Destacamento 115° del paraje El Arroyón. Al arribar al lugar, los efectivos no constataron ningún incidente . Aunque durante la intervención detectaron una moto en el interior de una vivienda cercana que llamó la atención de los uniformados.

Luego de llevar a cabo las averiguaciones correspondientes, confirmaron que el rodado registraba pedido de secuestro por robo . En medio del procedimiento, se presentó un joven de 17 años , que manifestó ser el propietario del vehículo.

Ante esta situación, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de encubrimiento, con intervención del fiscal de turno y del organismo de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para que disponga las medidas correspondientes.

Demoraron a otro adolescente por robar una moto

Otro caso similar fue registrado en la región, en el que personal policial demoró a un adolescente de 15 años, involucrado en la sustracción de una moto el sábado pasado en el Bolsón.

Durante el hecho de inseguridad, el autor del robo amenazó a la víctima, quien lo increpó por haber protagonizado el robo del vehículo.

Efectivos de la Comisaría 12 de El Bolsón que realizaban recorridos de prevención hallaron la moto marca Honda XR 125 cc, oculta en un descampado del barrio Esperanza.

Al revisar su numeración, informaron que la misma pertenece a otro vehículo denunciado como robado en una dependencia policial de Lago Puelo, en Chubut.

Por lo que el vehículo fue secuestrado y entregado nuevamente a su propietario, mientras que el menor conociendo en el ambiente delictivo por el personal policial, fue puesto a disposición de las autoridades de minoridad.