A 10 años de la desaparición de Emilia Vera: "No se la pudo haber tragado la tierra"

El sábado 16 de enero de 2016 la vecina salió de su casa del barrio Del Trabajo y nunca más se supo de ella. Una amiga la recuerda y pide que la sigan buscando.

Emilia Vera, de 30 años, fue vista por última vez el 16 de enero. A partir de ahí, se inició una búsqueda con resultados negativos.

¿Dónde está Emilia Vera ? Este viernes se cumplen 10 años de la misteriosa desaparición de la vecina de 31 años. El sábado 16 de enero de 2016 salió en bicicleta de su casa del barrio Del Trabajo de Cipolletti y nunca más se supo de ella.

La Asamblea Ni Una Menos organizó un acto para recordarla y reclamar “una investigación real de su desaparición” . Anunciaron que realizarán una “muraleada” y convocaron a sumarse a artistas y a toda la comunidad.

El hecho dio inició a una investigación con intervención del Ministerio Público Fiscal local que incluyó rastrillajes en la zona de los ríos, toma de testimonios de su círculo íntimo y vecinos y se analizaron cientos de horas de videos de cámaras de seguridad del municipio. También indagaron las llamadas y mensajes de texto que la mujer realizó las semanas previas, entre otras medidas.

Los familiares marcharon en varias oportunidades por Emilia Vera.

En marzo del mismo año encontraron prendas de vestir que se presumía que eran suyas en una chacra de Neuquén y eso generó mucha expectativa. Sin embargo, aparte de ese dato ni una pista surgió en la búsqueda y las esperanzas por encontrarla se fueron diluyendo.

La causa por desaparición de personas quedó a cargo de la fiscal Rita Lucía, pero fue archivada tiempo después, aunque con la posibilidad de reabrirse en caso de aparición de nuevas pruebas, trascendió en aquel momento.

Ante la ausencia de novedades familiares, amigos y vecinos realizaron marchas y manifestaciones para reclamar por su aparición, pero que también dejaron de organizarse.

La amiga que la quedó esperando

El sábado que desapareció Emilia había planeado ir al Paseo de la Costa de Neuquén junto a un grupo de amigas, entre ellas Ailín de la Fuente, quien nunca dejó de buscarla y tiene activa una cuenta de Facebook llamada “Buscamos a Emilia Vera” y relata con detalles esas últimas horas como si fuera ayer.

El viernes previo -15 de enero- acordaron reunirse al día siguiente para ir al río. Recordó que primero confirmó que su hermana iba a ir a cuidar al padre, porque nunca lo dejaba solo dado que padecía Alzheimer.

Pero Emilia no llegaba a la cita, y ahí surgió su primera duda: “No era una persona que faltara a los compromisos. Me hubiera avisado con tiempo”, aseveró

Entonces Ailín le envió un mensaje por celular y su respuesta la dejó más perpleja. “Yo conocía cómo contestaba ella y no era cortante. No me escribió ´no voy porque se me complica con mi papá´. Solo puso ´No voy´”, agregó

Como no se conformó le volvió a preguntar “¿Pasó algo?”, pero no volvió a responderle más.

“Nosotros nos fuimos al río y ella desapareció. ¿Qué pasó?, nos genera duda a todos, más a los amigos que estábamos cerca de ella porque era una muy buena persona”, destacó la vecina.

Descarta el abandono del hogar

Para ella, su amiga no se fue por propia voluntad, una de las hipótesis que se barajaron en la investigación. Resaltó que tenía sobrados motivos para no abandonar el hogar.

Por empezar su hijo Francisco, entonces de 15 años, de quien estaba pendiente, lo mismo que de su papá, que estaba mal de salud y ella era la única que lo cuidaba. El hombre falleció tiempo después.

También descarta que se hubiera ido sumida por una profunda depresión, otra de las alternativas que se evaluó.

“Emilia había tenido problemas emocionales, pero los había superado. Estaba contenta, en su mejor momento con su hijo que crecía y su papá que estaba mejor, y hasta lo llevaba a pasear a la plaza”, sostuvo.

Pero además Ailín resaltó que Emilia estaba muy entusiasmada porque había conseguido trabajo (en labores domésticas) y sobre todo había avanzado en la escrituración de la casa familiar, un trámite que le había demandado largo tiempo. Aspiraba a que la propiedad quedara a nombre del hijo.

Alguien atendió su teléfono

Ailín enfatiza que Emilia no se pudo haber ido por decisión propia. Por el contrario, sostiene que la hicieron desaparecer.

Otro dato resalta: días después de no saberse de ella otra amiga le mandó mensajes y llamó varias veces a su teléfono y en la última oportunidad alguien atendió y le contestó que no era Emilia y que “no la vuelva a llamar”. Luego de esa comunicación el número fue desactivado.

“Son muchas cosas que no nos cierra como amigas. No se la pudo haber tragado la tierra”, insiste la vecina, quien pide a la Justicia que no dejen de buscarla.

Contrapunto con la hermana

Durante las primeras horas luego de conocida la desaparición surgió un entredicho entre Ailín y la hermana de Emilia por una versión que dio en la Policía. Ailín recordó que ese mismo sábado, cuando regresaron del río, la hermana la llamó y le preguntó si Emilia estaba con ella, pero le aclaró que no había ido, y que le había avisado a través del misterioso mensaje.

El contrapunto quedó de relieve porque después la hermana, precisó Ailín, se presentó el lunes siguiente en la Policía y declaró que Emilia Vera había ido al río con las amigas.

Ailín aclaró que tuvo que ir a la Policía a rectificar lo que había manifestado la hermana. “Es raro que ella diga eso porque el sábado le dije que Emilia no había podido ir al río con nosotros”, subrayó.