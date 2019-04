Ayer se concretó un procedimiento abreviado parcial, donde el uniformado acusado aceptó su culpa. La calificación legal en la que la fiscalía encuadró el caso es la de homicidio culposo triplemente agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo automotor y lesiones graves culposas también triplemente agravadas, en carácter de autor. Las tres circunstancias agravantes que enumeró el fiscal Martín Pezzetta fueron que el acusado circulaba con 2,04 gramos por litro de alcohol en sangre, es decir, el doble de lo previsto por el Código Penal para el agravamiento de la figura, que circulaba sin carnet de conducción habilitante “puesto a que el mismo había vencido en el año 2015”, y que transitaba en claro exceso de velocidad conduciendo a 133 kilómetros por hora en una zona en la que la máxima prevista era la de 60 kilómetros por hora.

A partir del caudal probatorio y debido a que la defensa particular del acusado, representada por el abogado Guillermo Oviedo, adelantó que no cuestionarían la acusación ni la calificación legal, el fiscal y el querellante particular Fernando Gómez -quien representa a la familia de la víctima fatal- propusieron avanzar hacia un procedimiento abreviado por la declaración de culpabilidad del acusado.

El imputado aceptó su responsabilidad en el hecho y la calificación legal, por lo que el juez de juicio, Julio Sueldo, lo declaró culpable. A partir de lo anterior, las partes contarán con el plazo previsto para el ofrecimiento de prueba de cara a la audiencia de cesura que tendrá lugar en las próximas semanas.

El representante del Ministerio Público adelantó que por las características del caso y la escala penal prevista para este delito, solicitará una pena de cumplimiento efectivo y superior a tres años.

El efectivo policial circulaba a casi 140 kilómetros por hora y embistió de lleno desde atrás a la víctima.

No tenía ni carnet de conducir

El trágico siniestro donde murió Francisco Linares tuvo lugar cerca de las 6, a la altura de María Elvira. Según se pudo determinar, el acusado, que conducía un Renault Laguna, iba en el mismo sentido que un Fiat Siena y lo embistió desde atrás a casi 140 kilómetros por hora. Tras el brutal impacto, Linares perdió el control, invadió el carril contrario y fue embestido de lleno por una Toyota Hilux.

Luego, las pericias determinaron que el efectivo policial, que cumplía funciones en la Comisaría 32 de Cipolletti, tenía más de 2 gramos de alcohol en sangre y no contaba con el carnet de conducir.

Ayer se desarrolló el debate oral donde el efectivo policial fue declarado culpable y ahora deberá fijarse la fecha del denominado juicio de cesura, donde la fiscalía y la querella reclamarán una pena de prisión efectiva. En este marco, el representante del Ministerio Público, Martín Pezzetta, solicitó la conformación de un tribunal colegiado.

El juzgamiento del condenado se realizará en las próximas semanas.

