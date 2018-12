Embed

El hecho ocurrió ayer a las 18.30 entre las calles 12 de Septiembre y Chaco -barrio El Progreso- cuando una moto de 150 cc quiso sobrepasar al Volkswagen Golf y el conductor practicó una maniobra que dejó sin reacción al motociclista. Rápidamente el conductor se dio a la fuga y no asistió al hombre.

“Él se quiso meter, pasé por la derecha e hizo una maniobra brusca. Le toqué bocina para marcarle que había hecho algo mal y cuando intenté pasarlo me tiró el auto encima”, continuó relatando el hombre de 60 años.

Ocasionales transeúntes asistieron al hombre en el lugar, llamaron a la ambulancia que acudió rápidamente y lo trasladó al hospital Bouquet Roldán. Si bien se constató que resultó con traumatismos varios por el impacto, éstos no arrojaron mayor gravedad.

Según relató a LM Neuquén una vecina del lugar, el conductor del auto nunca atinó a detener su marcha. Afortunadamente, y luego de varias cuadras, fue detenido por los mismos vecinos que comenzaron a perseguirlo.

“Por suerte no me fracturé, fueron solo golpes y raspones con el asfalto. El casco ya no sirve más, me protegió de un gran golpe. Me salvó la vida”, confió Miguel y explicó que en los próximos días hará la denuncia en Tránsito y en Asuntos Internos.

Las cámaras de seguridad apostadas en una de las viviendas captaron el momento del accidente.

Según pudo averiguar este medio, el conductor del Volkswagen Golf es un agente que trabaja en el área de judiciales de la policía y que la Jefatura ordenará una investigación sumaria.

