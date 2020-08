Polémica por procedimiento de la Policía en el Perito Moreno

Según contó a LM Cipolletti, la novia que se encontraba afuera fumando un cigarrillo fue quien advirtió el ingreso inesperado de dos policías quienes abrieron los portones y entraron a la casa sin el consentimiento de los propietarios. Tampoco tenían una orden judicial para realizar un allanamiento.

“Habíamos terminado de cenar y estaba lavando los platos cuando entraron dos policías de forma muy violenta. Comenzaron a revisar toda la casa y me pedían que no me moviera. Me preguntaban dónde estaba una chica que tenía secuestrada, yo me asusté porque no podía entender la situación”, explicó el joven en diálogo con LM Cipolletti.

Emanuel aseguró que por la situación salió su hermana a ver qué estaba pasando y la interrogaron para conocer si ella era la supuesta víctima que estaban buscando.

“Después de revisar todo, entró una policía y nos dijo que habían recibido una denuncia telefónica de que había una mujer secuestrada pidiendo auxilio a los gritos. Y que se había dado mi dirección. Es extraño todo. Ninguno de mis vecinos escuchó nada ni sabían de la supuesta denuncia, y me llama mucho la atención que entren sin ninguna orden de nada. Por un lado, me sentía seguro porque eran policías, pero la situación me dio mucho miedo e inseguridad, podía pasar cualquier cosa”, cuestionó Emanuel.

Embed

El joven vive allí hace seis años. Su padre, un ex trabajador de la fábrica de cemento y carbón, fue uno de los primeros en ocupar los galpones junto con otros obreros cuando el lugar quedó abandonado.

“En el barrio nos conocemos todos, y tenemos un grupo de WhatsApp. Suele ser muy seguro, y estamos esperando el traslado que nos prometieron. Me gustaría que alguien de la Policía me explique lo que hicieron, y al menos me pidan disculpas”, remarcó. El joven ya se encuentra en contacto con Fiscalía para poder radicar la denuncia formal.

144

Discusión familiar

En diálogo con LM Cipolletti el jefe de la Comisaría Cuarta, Osvaldo Huanque, dijo que los uniformados llegaron al lugar luego de un llamado telefónico de auxilio por parte de una mujer. Cuando se hicieron presentes, los policías se entrevistaron con la mujer, hermana del joven que denunció el allanamiento, y la joven admitió que habían mantenido una discusión familiar, sin agresiones físicas, pero que ya se había resuelto.

"Se le preguntó si estaba bien o necesitaba asistencia, y contó que se encontraba bien. Lo que pasó no fue un allanamiento, fue un procedimiento común como los que solemos recurrir cuando llaman pidiendo al presencia policial", aseguró Huanque.