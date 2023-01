Polémica por las multas en Bariloche: ¿Qué dijeron desde la Municipalidad?

La jefa de Gabinete, Marcela González Abdala, se refirió a esta polémica en el programa "Agenda", conducido por Antonio Zidar y Daniela Lucero (FM 93.7). La funcionaria aclaró que se están llevando trabajos de prevención y control en las zonas de las playas, aunque aclaró que el objetivo principal no es de labrar multas.

Respecto a las multas en Bustillo, expresó que se debieron a conductores “que no quieren hacer lo que le dice el personal de Tránsito, estaban estacionados en lugares peligrosos. En esos casos se tomó este tipo de medidas. No es la idea multar a nadie, pero hay situaciones donde las personas no acatan lo que el personal recomienda”, afirmó.

Por último se refirió al colapso generado por la cantidad de turistas más los residentes que concurren a las distintas playas durante los días de calor.

“Lo que se va a ver en los próximos días es el arranque de los preventores. Notamos un cambio significativo en esta situación, este año se demoró el ingreso, pero hacen un muy buen trabajo de prevención y se ordena el tránsito y el estacionamiento”, destacó.

Multas en Bariloche

La creadora del video, una vecina de Bariloche y Licenciada en Turismo, mostró la escena en cuestión: una decena de autos y camionetas estacionadas en la banquina de la Avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 19,9, cuyos ocupantes se encontraban disfrutando de la playa. En los parabrisas, en tanto, algunos tenian advertencias para retirarse del lugar en 30 minutos y otros, hasta multas.

"¿Estará bien? ¿Alguien sabe si se puede multar? ¿Dónde vas a estacionar si querés ir a la playa? Sólo queda la banquina, ¿cómo hace la gente? no entiendo", expresó la joven, de manera irónica. Para luego hacer referencia a la falta de infraestructura en una ciudad turística tan conocida como Bariloche.

Ante el revuelo que se armó, la rionegrina hizo otra publicación, pero en esta explicando con detalles cuál era el sentido de su primer video. "La ley ya me la sé y sé lo que es la banquina. Lo que quise decir es que estamos promocionando un destino turístico y -amo Bariloche- pero eso no quiere decir que banque todo lo que pasa acá", expresó.

Y agregó: "Esa zona está llena de playas y no hay lugar para estacionar. En muchas otras zonas pasa lo mismo. Estamos invitando a un montón de gente, pero no les preparamos la infraestructura. Hay actividad turística habilitada, pero al turista no se lo deja llegar ni se le da un lugar donde estacionar".

Fuente: El Cordillerano