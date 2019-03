Polémica con la Muni por el Día del Síndrome de Down

Desde la conducción de la Aso ciación Patagónica Síndrome de Down (Apasido) se cuestionó la forma utilizada por el Municipio para referirse al Día Internacional del Síndrome de Down, al aludir al tema desde una perspectiva únicamente biológica y no social y claramente inclusiva, como es la que debe prevalecer a partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.