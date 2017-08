Polémica por el uso de un drone para filmar escuelas y jardines 

Además, señalaron que el equipo de filmación área estaba siendo comandado desde una camioneta donde se encontraba en el responsable zonal del Consejo de Educación, Luis Ríos, quien desmintió los dichos del gremio y aseguró que las filmaciones se estaban llevando a cabo en el CEM 152, que se encuentra en cercanías al jardín.

Por otra parte, desde el sindicato remarcaron que "no es coincidencia" que ese mismo se estuviera llevando a cabo un paro convocado por la CTA en contra de la instalación de la planta nuclear, dejando entrever una "persecución laboral" de las docentes y la directora del jardín quienes denunciaron "agresiones físicas en el marco de una protesta por la falta de vacantes en la Corrida de Cipolletti" como así también "intimidaciones por su oposición a que funcionen salas en escuelas secundarias y la exigencia de la postergada ampliación de la institución".

No obstante, Ríos aseguró que el drone se encontraba sobrevolando las obras en el CEM 152 -donde pidieron permiso para operar- y que el Jardín 118 no estaba dentro del programa de la recorrida. "Nosotros ni nos enteramos de que hubo paro ese día, además eran imágenes sólo de obras y a mí me pidieron acompañar para indicar la ubicación de las escuelas. Unter lo tomó como un amedrentamiento en el día del paro y que usamos la cara de los niños, cuando jamás tuvimos esas intenciones. Desde la Secretaría de Medios del Gobierno nos aseguraron que no se toman imágenes de niños".