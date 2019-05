Polémica por el proyecto de retiros voluntarios

En diálogo con LM Cipolletti, consideró que el proyecto, en realidad, busca flexibilizar el trabajo en el Municipio. “Esto es pan para hoy y hambre para mañana. En este contexto, como el que tenemos, quedarse sin trabajo es peligroso, es engrosar aún más la lista de vecinos con pobreza por ingreso que acuden a los merenderos y comedores. Es volver a lo mismo”, consideró.

Por su parte, la presidenta del cuerpo legislativo, María Elisa Lazzaretti, dijo: “Honestamente, no lo pude analizar con detenimiento porque miro con mucha atención un proyecto más viejo, el del banco de tierras”. Tampoco lo hicieron el concejal Miguel Aninao, quien aseveró que no accedió a la iniciativa y, por lo tanto, no ha tomado una postura, ni la edil Alejandra Villagra, quien indicó: “No lo leí todavía, pero me hace acordar mucho a los 90. Esto es un déja vu. No estoy de acuerdo, pero no tengo una opinión formada”.

Desde Sitramuci siguen intentando acceder a la información, mientras que en el Frente Sindical ya lo evalúan. Es un proyecto que, en principio, genera dudas y controversias.

“Esto es flexibilización laboral, lisa y llanamente. El Ejecutivo impulsa este proyecto para reducir la planta permanente de municipales. Sigue la política nacional, menos beneficios para los trabajadores”, sostuvo Villarroel Sánchez.

De hecho, comentó que, en sintonía con esta iniciativa, la administración actual de gobierno ya sacó a varias empleadas que tenían antigüedad y se desempeñaban en puestos clave, para poner gente nueva, con título, que por ahí no sabía nada de gestión pública. “Esto es una injusticia, porque muchos de nosotros aprendimos de estas personas que llevan muchos años de carrera administrativa y tienen sobrada experiencia”, consideró la edil.

Dentro de los fundamentos del proyecto se menciona que se encuentra en estudio uno similar para su ingreso a la Legislatura provincial, y que “la situación económica del país requiere la adecuación de la planta de personal, particularmente en función de las posibilidades operativas del Municipio”.

La base del proyecto

La iniciativa se acoge al decreto 263 que Nación lanzó en 2018 para los retiros voluntarios de tres grupos: empleados con 65 años o más que no cuentan con los años de servicio necesarios para obtener una jubilación ordinaria; trabajadores de entre 60 y 65 años; y empleados de hasta 60 años que acrediten una prestación de servicios de dos o más años de antigüedad.

¿Quiénes son los municipales que pueden acceder al beneficio?

Según el proyecto de ordenanza, el primer grupo de empleados que puede acceder al retiro voluntario es el de los que tienen 65 años o más y que no cuentan con los años de servicio necesarios para obtener la jubilación. Les pagarán 24 cuotas.

En el segundo grupo se encuentran los empleados municipales que tengan entre 60 y 65 años, quienes -según el proyecto del Ejecutivo- tendrán derecho a percibir 36 cuotas de las mismas características no remunerativas e iguales.

El tercer grupo es el de los que no llegan a 60 años. La cantidad de cuotas a cobrar, en estos casos, dependerá de la antigüedad que tengan en el Municipio: de 6 a 24, si el empleado tiene entre 2 y 4 años o 10 o más años de antigüedad.

