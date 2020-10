“Arranqué a trabajar en un mercado que está en calle Esquiúcomo repositor, y el dueño me dijo que en dos semanas iba a quedar registrado. Pasaron los meses y nunca pasó. Trabajaba toda la semana con un franco que me lo daban cuando ellos querían. El mismo día del franco me llamaban por teléfono para avisarme que no vaya ese día. Yo nunca sabía si tenía que trabajar o no”, explicó en diálogo con LM Cipolletti.

Agregó que el salario era de 6.500 pesos por semana trabajada, con una jornada laboral de ocho horas.

“En un momento entré a la Anses y vi que me habían dado el alta, pero a mí nunca me dijeron nada, ni me daban recibo de sueldo. Me hacían firman una factura con los montos que me pagaban, que ni siquiera tenía mi nombre. Nunca me pagaron aguinaldo tampoco. Hace un mes le reclamé que necesitaba estar registrado, y no me respondían nada, y había discusiones todo el tiempo por el mismo tema”, explicó el joven.

Luego de varios reclamos, la respuesta de parte del empleador fue despedirlo de manera irregular.

“Hace dos semanas llegué a trabajar, y 15 minutos antes de entrar el encargado me avisó afuera del local que me habían despedido, que no podía entrar más. No me explicaron las razones: nunca había faltado ni llegado tarde. Además, tampoco me pagaron la última semana de trabajo, ni me reconocieron nada desde febrero”, contó.

Esa misma mañana Maximiliano fue hasta la Delegación de Trabajo en las 1200 viviendas y realizó el reclamo laboral contando lo ocurrido. Con la ayuda de una abogada iniciaron la investigación de lo que pasó y llevan adelante el caso que hasta el momento no tuvo resolución.

“Quiero que se me reconozca todos los meses que trabajé en el supermercado, y lo que no se me pagó, ni en sueldo ni en aportes. Sólo pido eso”, expresó el joven.

Maximiliano estaba próximo a convivir con su pareja, y ante la falta de trabajo y un salario fijo debió retrasar los planes. Ahora se dedica a realizar trabajos de pintura, pero por la pandemia y la crisis económica tiene muy pocas propuestas.