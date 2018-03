Piden informes por los polémicos carteles de Sales

Pidió que le brinden información acerca de los insumos que compra Seguridad Vial para realizar toda la cartelería que existe en la ciudad. La edil busca saber qué cantidades se manejan, tipos de insumos y proveedores. Espera una respuesta del Ejecutivo.

El jefe comunal aseveró que no hay delito porque el Municipio no tuvo nada que ver con la obra de asfalto sobre la calle Illia, un proyecto financiando por Nación que adjudicó por licitación a la empresa RJ Ingeniería. Es decir, Senderos le proveyó la cartelería a un privado, no al Municipio.

Sin embargo, para la concejal, desde la ética es igualmente reprochable que el director de Seguridad Vial se vea involucrado en la cartelería vial de la ciudad. Consideró que, como funcionario, debería haber dado un paso al costado.

“Si vos sos funcionario y tenés una empresa, no podés ser proveedor porque indirectamente la obra en cuestión es para la ciudad, y quien tiene que coordinar e inspeccionar los trabajos es la Municipalidad”, sostuvo Villarroel Sánchez.

También le llamó la atención que haya señalización vertical de características similares en todo Cipolletti, incluso en arterias de una mano donde consideró innecesario colocar carteles en ambas veredas.

Cuestionó, además, que esta ya no se realice en el taller de Servicios Públicos, sino en las instalaciones de la dirección de Seguridad Vial.