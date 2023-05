Piden ayuda para los hijos de Karen Ibarra: no tienen dónde vivir

La mujer indicó que "sigue todo igual" y no han recibido respuestas respecto a la casa. "Si tuvimos ayuda de la gente de Neuquén, de los vecinos y estamos realmente muy agradecidos, pero en si el gobierno cree que con 45 mil para un alquiler que no lo podemos completar porque hoy por hoy se sabe a cuanto están los alquileres, donde muchas veces nos cerraron las puertas porque eran muchos chicos", contó en declaraciones con Canal 7 Noticias.

Ante este complicado panorama, la Justicia decidió entregar la custodia provisoria de dos de los niños a su abuela -madre de Karen-, mientras que los otros dos debían ir uno con Melisa y el otro con su hermano. "Los tuvimos que separar. Mi mamá está con los tres más grandes porque por su trabajo mi hermano no esté mucho en su casa y no podía dejarlo solito. Conmigo se vino el más chiquito", explicó.

Por ello, piden ayuda para los niños, ya que quieren estar todos juntos. Melisa dijo que en muchas ocasiones los hermanitos han pedido volver a su antigua casa -donde ocurrió el femicidio-, ya que su único interés es no estar separados, pero el IPVU les informó que esa casa no está en condiciones de ser habitada.

"Necesitamos un techo seguro para ellos. Tenemos que ver a quien le van a dar la tenencia legal de los nenes, nos dicen que va a ser mi mamá. Ella está en un alquiler en el que la señora de buen corazón aceptó a todos en un alquiler donde no tienen espacio", indicó.

Actualmente, pese a que todos los adultos trabajan, la realidad es que mantener a cuatro niños en pleno crecimiento se les hace complicado, por eso piden ayuda a quienes puedan donar ropa y comida para ellos. "El más grande tiene 12 años, el que le sigue 11, 10 y 8 años. Hoy (lunes 1 de mayo), es el cumpleaños del más chiquito", contó conmocionada.

Según detalló, necesitan ropa talle 14, 12, 10 y 8 años. Así como también zapatillas 37, 35, 34 y 33. Su teléfono de contacto es: 2995512479.

Karen tenía miedo de denunciar a su femicida

El matrimonio llegó a Neuquén desde Tartagal en busca de una mejor vida, pero nadie sospechaba lo que ocurría puertas abiertas hasta que fue demasiado tarde, cuando la violencia de Orellana se propagó hasta a los familiares de su pareja.

"Cuando ellos alquilaban en el barrio Don Bosco por defender a mi hermana él me pegó a mí también y quise denunciarlo, pero ella lo que me decía es que él era el que llevaba la comida que él era el que la mantenía, que si él iba preso ella no iba a tener con que sustentar a sus hijos porque cuando ellos llegaron acá eran todos nenes chiquitos y no podía salir a trabajar porque no tenía con quien dejarlos", contó angustiada.

No obstante, cuando se mudaron a vivir a su precaria casita en el sector El Trébol, la violencia escaló a niveles en los que Karen ya no pudo soportarlo y lo denunció, pero su hermana aseguró que estas nunca llegaron a la Justicia. "En Fiscalía no tenían conocimiento de las denuncias, no sé qué pasó con ellas. Es más, un policía a mí me dijo varias veces: 'Sí señora nosotros vinimos varias veces acá cuando Orellana le pegaba a su hermana'", indicó.

Por último, aseguró que Karen varias veces pidió ayuda, pero no tuvo respuestas. "Esperaron a que mi hermana esté muerta para venir a decirnos cosas que no tienen sentido. Ahora que ella ya no está", concluyó.